Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам стартовал 12 января в «Раубичах»

Новости Беларуси. «Раубичи» второй год кряду принимают этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В Беларусь прибыли представители пяти стран, в числе которых призеры Олимпиады в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Раубичи» второй год кряду принимают этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В Беларусь прибыли представители пяти стран, в числе которых призеры Олимпиады в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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