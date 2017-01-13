Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам стартовал 12 января в «Раубичах»

Новости Беларуси. «Раубичи» второй год кряду принимают этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В Беларусь прибыли представители пяти стран, в числе которых призеры Олимпиады в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».