новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Эти пулеметы редко встречаются, так как сняты с вооружения в 43-м году»: арсенал раритетного оружия обнаружен у жителя Ивацевичского района

24.09.2017 - 16:23

Новости Беларуси. Арсенал раритетного оружия обнаружен прямо во дворе у жителя Ивацевичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что найденные образцы были на вооружении французской, немецкой, шведской армий. Ржавые раритеты хранил у себя дома местный житель. В районе это самая большая находка подобного рода за последние 5 лет.

Самостоятельно заниматься раскопками в Беларуси с недавних пор строго запрещено. Однако охотников за историческими реликвиями не всегда пугают большие штрафы. В руки самых настойчивых иногда попадают настоящие раритеты.

В поле зрения оперативников попал один из так называемых «черных копателей» в деревне рядом с Ивацевичами. За любителями в прямом смысле копать глубоко в историю следят постоянно. Но во время этой проверки милиционеры не поверили своим глазам: 34 ствола, настоящий склад старинного оружия. С таким большим и пестрым арсеналом они столкнулись впервые.  

Сергей Котик, первый заместитель начальника Ивацевичского РОВД:
Составные части он откопал в лесных массивах Ивацевичского района с целью зарабатывания себе на жизнь сдачей на металлолом. Была назначена баллистическая экспертиза, в ходе которой было установлено, что данные составные части не являются огнестрельными.

Это, по сути, и спасло подпольного коллекционера от уголовной ответственности. Выстрел хотя бы из одного раритета в ходе экспертизы грозил 6 годами лишения свободы. Однако оружие долго лежало в земле, поэтому сохранилось плохо. Но даже коррозия не помешала экспертам рассмотреть сразу несколько редчайших экземпляров. Самый ценный из них – ствол немецкого пулемета «Кнорр-Бремзе».

Евгений Басалай, эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:
Эти пулеметы вообще редко встречаются, потому что были сняты с вооружения в 43-м году. Стояли на вооружении немецкой армии и непосредственно войск СС.

Был ствол со ствольной коробкой и магазином кавалерийского карабина «Бертье» образца 1916-го года.

Со многими из них криминалисты столкнулись впервые. А вот историки возможность обнаружения огнестрельного оружия из Франции, Германии и Швеции именно в этих местах не исключают.

Раиса Горбач, директор Ивацевичского историко-краеведческого музея:
В Первую мировую войну Телеханская зона была полностью оккупирована немецкими войсками, там была линия противостояния. Естественно, на вооружении армии, даже немецкой, находилось очень много оружия.

А пока историки надеются, что хотя бы часть этой находки можно будет показать публике на стендах экспозиции.

«Эти пулеметы редко встречаются, так как сняты с вооружения в 43-м году»: арсенал раритетного оружия обнаружен у жителя Ивацевичского района

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Польше возле ЖД нашли снаряд времен Второй мировой: кадры с места событий
В Польше возле ЖД нашли снаряд времен Второй мировой: кадры с места событий
Северная Корея вопреки призывам международной общественности готовит очередной запуск ракеты 9 сентября
Северная Корея вопреки призывам международной общественности готовит очередной запуск ракеты 9 сентября
Мощность заряда бомбы КНДР намного больше сброшенной на Нагасаки в 1945
Мощность заряда бомбы КНДР намного больше сброшенной на Нагасаки в 1945
В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия
В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия
Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза
Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза
Об успешном испытании водородной бомбы заявила КНДР
Об успешном испытании водородной бомбы заявила КНДР
Во время строительных работ в Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны
Во время строительных работ в Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны
На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу
На Ванеева в Минске нашли 100-килограммовую авиационную бомбу
Все новости по теме Оружие и боеприпасы, Вторая мировая война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru