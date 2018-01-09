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Этнокультурологи о 100-летней свече и старобелорусских традициях: огонь должен был освятить будущее

09.01.2018 - 09:58

О народных традициях белорусских деревень рассказывают в программе «Большой город»  специалисты по народной культуре Иван Крук и Оксана Котович.

Иван Крук, этнокультуролог:
Самае галоўнае – гэта куцця. Гэта тая страва, якая вызначыла распачынанне самой трапезы. І нам думаецца, што тут усё невыпадкова. Паверх кашы клалі блін, як сімвал Сонца.

Оказывается, деревенская каша несет в себе очень глубокий смысл.

Как правило, кутью на всех готовила одна женщина. Это делалась для того, чтобы в семье не было ссор и недоразумений и все жили в ладу друг с другом на протяжении всего года. А за праздничный стол не пускали чужих людей.

Оксана Котович, этнокультуролог:
Год пачыналі с таго, што бралі вось гэтую лыжку куцці, з якой пачыналася ўсё. Гэтая каша, якая зварана з зерняў – яна як працяг жыцця.

Ёсць такі цуд, які завецца «Гуляць у свячу». Свячу запальвалі ў самыя значныя, святыя дні.

Гэты святы агонь павінен быў асвяціць усё тое, што наперадзе.
 

Речь идет не об обычной церковной свечке, а о семейной реликвии белорусов. Свече Оксаны и Ивана – более 100 лет.

По традиции женщины долепливали такую свечу каждый год и зажигали по праздникам.

Многочисленные одежды на ней – свидетельство почтительного отношения. Люди обращаются к таким свечам по всей Беларуси с самыми сокровенными желаниями и просьбами. Взамен оставляют подарки.

Важно, что пыль забытья в праздничные дни сдувается с большого пласта нашей культуры.

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