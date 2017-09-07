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«Это будет самой огромной ошибкой белорусов»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Алексея Семашко

07.09.2017 - 16:21

День письменности-2017 в Полоцке длился 3 дня. Вся страна праздновала. Мероприятий – на любой вкус. Но по вкусу сотрудникам телекомпании «Столичное телевидение», конечно же, проект, организованный совместно с министерствами информации и образования Беларуси и Союзом писателей Беларуси – «Живая классика».

Этот масштабный республиканский проект под девизом «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» стартовал еще в феврале. За это время более 13 тысяч белорусских детей приняли участие в конкурсе и прочитали свои любимые произведения на родном языке.

В День белорусской письменности в Полоцке были названы 13 финалистов. В каждой возрастной категории по 3 призовых места. Всего 4 категории. Призеров получилось 13, поскольку в одном из номеров стих читали сразу две девочки.

Лауреаты первой степени Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» Дарья Хоменко, Алексей Семашко, Роман Чилик и Ульяна Жердецкая заглянули в гости к программе «Утро. Студия хорошего настроения» и поделились своими впечатлениями.

Алексей, кто тебя поддерживал?

Алексей Семашко, лауреат І степени Республиканского конкурса чтецов «Живая классика», учащийся 7 класса ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно»:
Друзья, родственники, родители. Друзья звонили, поддерживали, поздравляли с достижениями. Учителя поздравляли с победой. Больше всего – мой классный руководитель.

Финальное выступление Алексея Семашко смотрите здесь.

Ты сам сделал свой выбор или тебе помогли взрослые принять решение?

Алексей Семашко:
Я сам сделал свой выбор, но мне помогала моя учительница белорусского языка.

Трудно было работать? Что ты читал?

Алексей Семашко:
Я читал предисловие к книге «Дудка белорусская» Франтишка Богушевича. Мне понравилось это предисловие, потому что автор говорит современному поколению главную проблему, что современное общество начинает забывать «беларускую мову», культуру и перестает ее развивать. Он хочет, чтобы современное общество не делало этого, потому что это будет самой огромной ошибкой белорусов.

«Это будет самой огромной ошибкой белорусов»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Алексея Семашко

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