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«Это будет, скорее, иск Ивановой к Петрову»: можно ли в Беларуси подать в суд за домогательства на работе

21.10.2017 - 01:37

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси юридические возможности для борьбы с сексуальными приставаниями на рабочем месте, обсуждали во время программы «Открытый разговор».

Александра Дикан, руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права»:
То же сексуальное домогательство – у нас совершенно ничего нет по поводу, как называется, «сексуальный харрасмент».

Это, когда идут приставания на уровне слов, взглядов.

Ольга Тишурова, представитель Республиканского совета по работе среди женщин Белхимпрофсоюза:
Настолько выходит уже на уровень административного права и уголовного права. То есть, если уже имеется конкретная фактура, если оскорбление личности – то, пожалуйста, вы можете обращаться в частном порядке, но это будет, скорее, иск Ивановой к Петрову, нежели меня, как работника, к моему нанимателю.  

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