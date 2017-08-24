Это был драматичный матч: БАТЭ обыграл «Александрию» и вышел в группу Лиги Европы

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ все же сыграет на групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В драматичном ответном сражении с украинской «Александрией» наш чемпион оформил непростую победу – 2:1.

В первом тайме Станислав Драгун сфолил в штрафной и подарил хозяевам право на пенальти, который реализовал Василий Грицук.

Однако во второй половине все в какой-то момент перевернулось с ног на голову.

Мирко Иванич на 70 минуте выровнял цифры на табло, а на 73 позволил «желто-синим» захватить лидерство. Больше голов в этой игре зрители не увидели – БАТЭ прорубил себе окно в евро-осень и завтра узнает соперников по группе.