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«Это был не творческий вечер с записками похоронными»: Куценко о том, как отпраздновал 50-летие

06.07.2017 - 21:59

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:
Когда меня называют шалопаем, с одной стороны, мне это очень приятно. С одной стороны, мне трижды приятно это звание, спасибо Вам большое. Шалопай – это хулиган. Я, когда поступал, читал Есенина, я читал «Исповедь хулигана». И я рад, что я за последние 30 лет остался верным тем строчкам Сергея Есенина.

Я, когда-то шёл «нечёсаный, с головой, как керосиновая лампа на плечах».

Теперь она у меня твёрдая – керосиновая с твёрдой буквой «р». Но я рад, что я храню в своём сердце, в мозгу своём какую-то молодость, юность. И я говорил об этом на дне рождения. И я из юности шагнул в 50 лет, поэтому я праздновал со своей группой, с молодыми музыкантами. Это был не творческий вечер с записками похоронными, я играл с молодыми музыкантами весёлую модную музыку.

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