новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Это был праздник спорта и красоты»: белоруски завоевали 10 наград на Кубке мира по художественной гимнастике

07.08.2017 - 13:29

Новости Беларуси. Итогом домашнего этапа Кубка мира по художественной гимнастике для белорусок стали 10 наград, две из них – золотые. В заключительный день прошли финалы в отдельных видах у личниц и групповичек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяйки ковра по максимуму были представлены в воскресной программе. Лидер сборной – Екатерина Галкина – наверняка хотела показать себя в упражнении с лентой, которое накануне подпортило ей итоговое положение в многоборье. Но сложная программа не покорилась и в этот раз. Зато белорусская грация взошла на верхнюю ступень пьедестала в упражнении с мячом и взяла бронзу в обруче.

Все громче заявляет о себе юная Алина Горносько: 5 августа ей удалось обойти старшую подругу по команде в многоборье, а 6 августа она трижды поднялась на пьедестал в отдельных видах. Групповички же после серебра в программе с обручами стали лучшими в упражнении с мячами и скакалками.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Я очень счастлива, что получился действительно праздник – праздник спорта, праздник красоты и (я бы особо отметила) – праздник справедливой художественной гимнастики. Ни одного замечания за 3 дня мы не услышали: ни к судьям, ни от тренеров – всё справедливо!

Теперь граций ждет заключительный этап Кубка мира в Казани, на нем белоруски будут представлены тем же составом: Екатерина Галкина и Алина Горносько в индивидуальной программе, а также команда групповичек. После чего все взоры будут направлены на итальянский Пезаро, где пройдет Чемпионат мира.

«Это был праздник спорта и красоты»: белоруски завоевали 10 наград на Кубке мира по художественной гимнастике

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 20 лучших представительниц художественной гимнастики соберет этап Кубка мира в Минске
Более 20 лучших представительниц художественной гимнастики соберет этап Кубка мира в Минске
Кэмп по художественной гимнастике: в Минск граций из США и Египта
Кэмп по художественной гимнастике: в Минск приехали грации из США и Египта
Мастер-класс от призера Олимпиады. В Гродно Любовь Черкашина встретилась с юными гимнастками
Мастер-класс от призера Олимпиады. В Гродно Любовь Черкашина встретилась с юными гимнастками
Турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач стартовал в Минске
Турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач стартовал в Минске
«Турнир уже стал брендом нашей художественной гимнастики». Стартует чемпионат 25 марта
«Турнир уже стал брендом нашей художественной гимнастики». Стартует чемпионат 25 марта
ХV международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач соберет спортсменок из 10 стран мира
ХV международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач соберет спортсменок из 10 стран мира
Мелитина Станюта. Источник фото: instagram.com/melitinastaniouta/
Мелитина Станюта завершает спортивную карьеру
Олег Горунович: «Если Тихон вдруг выиграет медаль – как он будет с поляками стоять на одном пьедестале?»
Все новости по теме Художественная гимнастика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru