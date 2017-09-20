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«Это было очень страшно»: очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике

20.09.2017 - 18:43

Новости Мексики. Растет количество жертв землетрясения в Мексике. Уже известно, что в списке погибших свыше 200 человек. В их числе дети. Они оказались под завалами рухнувшей школы в Мехико. Введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего через несколько часов после учебных эвакуаций на случай землетрясения у жителей Мексики из-под ног стала уходить земля. Здания ходили ходуном. С криками из них выбегали люди.

Местный житель:
Мы не поняли, что происходит. Мы были на пятом этаже, а здание могло вот-вот упасть. Это было очень страшно.

Мощнейшие подземные толчки полностью или частично обрушили десятки зданий. Погибли несколько сотен человек. И количество жертв продолжает неуклонно расти.

Джонатан Мендоза, местный житель:
Они сказали, что отправятся в судебно-медицинские учреждения и больницы, чтобы проверить, есть ли там наши родные. Мы тоже поедем. Пока у нас нет никаких новостей о родственниках.

Сотни добровольцев помогают специалистам разбирать завалы. Под грудами стекла и бетона все еще находятся люди. Каждого спасенного встречают радостными криками и немедленно отправляют в больницу. Местные жители собирают для пострадавших и оставшихся без крова еду, воду и всё, что может понадобиться. Власти организовали несколько временных лагерей.

Энрике Пенья Ньето, президент Мексиканских Соединенных Штатов:
Нашим приоритетом в этот момент является спасение тех, кто находится под обломками, и оказание медицинской помощи раненым. На улицах работают службы неотложной помощи армия и морские пехотинцы.

Прекратил свою работу аэропорт Мехико: на его территории зафиксированы серьезные повреждения взлетной полосы и терминала. Нарушено энергоснабжение. С перебоями работает интернет и мобильная связь. Это землетрясение стало вторым на территории Мексики за последний месяц. Его магнитуда составила не менее 7 баллов, а после были зафиксированы множественные афтершоки.

«Это было очень страшно»: очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Фото. Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Фото. Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Фото. Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Фото. Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Фото. Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике
Фото. Очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике

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