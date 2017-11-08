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«Это другой мир, другое измерение»: экспедиция белорусских полярников в Антарктиду стартовала 8 ноября

08.11.2017 - 22:05

Новости Беларуси. Белорусские полярники готовы отправиться в Антарктику. 8 ноября стартовала 10-я экспедиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это официальное начало, а непосредственно команда отправиться на Южный полюс через несколько дней. В 2017 году покорять ледовый континент будут семеро белорусов. Трое из них Антарктиду увидят впервые.

Наши полярники продолжат строительство белорусской станции. Они должны ввести ее в рабочее состояние. В то же время предстоит выполнить и много научных исследований. Буквально «на краю света» белорусская команда проведет около полугода.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:
В Антарктиду отправляются очередные конструкции белоруской станции, которые будут смонтированы и введены в действие. Мы на шаг ближе приближаемся к первой белорусской зимовке. Я бы сравнил это с первым космическим полетом Республики Беларусь на околоземной орбите. Это другой мир, другое измерение в прямом и переносном смысле.

Континент буквально отрезан от внешнего мира 9 месяцев в году. В 1983 здесь даже была зафиксирована самая низкая температура на Земле: –89,2 градуса. Кстати, этот своеобразный рекорд зарегистрировал наш соотечественник Владимир Карпюк.

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