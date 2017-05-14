новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске

14.05.2017 - 16:31

Новости Беларуси. Площадь Государственного флага 14 мая стала главной концертной площадкой для главной песни страны. Под аккомпанемент сразу двух оркестров здесь хором исполнили гимн Беларуси. Солировали и подпевали народные и заслуженные артисты, профессионалы и совсем юные исполнители.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это душа нашей нации, поэтому каждый человек должен знать и гордиться своими самыми главными символами.

Концерт в литературно-музыкальном формате собрал немало именитых белорусов. Стихи, посвященные идеям национального единства, читали под солнечным небом мирного мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

День государственных флага и герба отмечает Беларусь
День государственных флага и герба отмечает Беларусь
День радио, телевидения и связи отмечают 7 мая работники медиа-сферы
День радио, телевидения и связи отмечают 7 мая работники медиа-сферы
Праздник труда в Беларуси: история и современность
Праздник труда в Беларуси: история и современность
Ирина Костевич на Празднике труда: Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек
Ирина Костевич на Празднике труда: Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек
Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай
Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
Председатель ФПБ: если не сохраняется коллектив, значит, не сохраняется предприятие
Председатель ФПБ: если не сохраняется коллектив, значит, не сохраняется предприятие
Как отмечают 1 Мая в разных странах мира?
Как отмечают 1 Мая в разных странах мира?
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru