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«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО

29.11.2017 - 19:19

Новости Беларуси. О самых распространённых заблуждениях об ЭКО, рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Лебедько, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Основное заблуждение – это то, что у пациентки всегда может с одной попытки наступить беременность. К сожалению, нет, не всегда. Для наступления беременности может понадобиться более одной попытки. Более того, есть пациентки – незначительное число – у них беременность может, вообще, не наступить, даже после большого количества попыток. Второе заблуждение – это то, что гормональная стимуляция небезопасна. Сами препараты, на самом деле, абсолютно безопасны, они не приближают наступление климакса, потому что мы воздействуем только на те фолликулы, которые и так атрезируются в естественном цикле. И введение этих препаратов имеет минимальное количество побочных эффектов.

Третье заблуждение – то, что беременность после экстракорпорального оплодотворения протекает тяжело, имеется больше осложнений. На самом деле, это не совсем так.

Действительно, пациентки, беременные после ЭКО, имеют большую частоту осложнений.

Но это связано не с самой процедурой ЭКО, а с тем, что пациентки уже имеют какие-то патологии, которые привели к бесплодию, с тем, что это – пациентки старшего репродуктивного возраста, соответственно, количество осложнений у них выше. Далее, заблуждение типичное: то, что дети, рождённые после ЭКО – это какие-то другие дети, они имеют какие-то заболевания. На самом деле, это – самые обычные дети. Частота осложнений, пороков развития у них такая же, как в общей популяции, то есть, такая же, как у женщин соответствующего возраста, беременных естественным путём. Есть ещё заблуждение, что процедура ЭКО болезненна. Это тоже не так, потому что все процедуры, которые болезненны, мы проводим под обезболиванием.   

Теледоктор. Бесплодие

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