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Это команда, все красавцы: гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в отборочном турнире ЧЕ

19.06.2017 - 19:33

Новости Беларуси. После победы в Крайове белорусские гандболисты, казалось бы, могли позволить себе расслабиться, но главком национальной команды Юрий Шевцов в планах непременно заявлял победу. Да и как можно разочаровывать родную публику, столь активно пришедшую поддержать хозяев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт матча оправдал ожидания болельщиков: даже в отсутствие Артема Королька, который за матчем наблюдал с трибун, и при щадящем режиме игры  для Бориса Пуховского, команда брала свое. Бремя лидеров подхватили Артур Карвацкий и Андрей Юринок. А надежная игра в воротах Вячеслава Солдатенко, поймавшего в первом тайме кураж, добавляла уверенности.

Максим Бабичев, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Конечно, есть уверенность, когда вратарь стоит. Огромное спасибо нашим вратарям, да и вообще всей команде, все молодцы. Выделять кого-то нет смысл. Это команда, все красавцы!

После антракта госпожа фортуна, показалось, вернула сербам должок, атаки белорусов упорно не хотели завершаться голом. Сопернику к финальной сирене удалось подобраться в счете и даже вырвать ничью. Но итоговые 27:27 все равно оставили белорусов на первой строчке в группе.

Таким образом, не слишком уверенно начав квалификацию, сборная Беларуси все таки пробилась на хорватский Еврофорум-2018. Это шестой подряд топ-турнир для парней Юрия Шевцова. С 2013 года белорусы не покидают мировую элиту.

Вадим Гайдученко, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Считай, задача была сделана. Все выходили на победу. Нужно все-таки держать класс. Если ты задрал какую-то планку, нужно ее держать, а не опускать.

Это команда, все красавцы: гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в отборочном турнире ЧЕ

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