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Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал «Тэатральны Куфар»

24.09.2017 - 17:01

Новости Беларуси. 20 театров и 300 участников со всего мира собрал в Минске форум «Тэатральны Куфар». Показать свои работы приехали гости из Чили, Туниса, Филиппин, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектакли идут на нескольких языках, в том числе и на языке пластики.

«Тэатральны Куфар» проходит в Минске уже в 14-й раз. За это время участие в форуме приняли более 60 стран.

Владимир Макаревич, начальник Управления по делам культуры БГУ, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
У нас проходит отбор, и этот отбор очень жесткий. Почему? Потому что у нас где-то около 9 стран, 9 спектаклей. Стояли на очереди до последнего дня, чтобы попасть к нам на фестиваль. А почему? Потому что фестиваль является крупнейшим, я не побоюсь этого слова, крупнейшим молодежным студенческим фестивалем в Европе.

У всех желающих познакомиться с современным молодежным театром еще есть время. Форум продлится до 27 сентября.

Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал форум «Тэатральны Куфар» в Минске

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