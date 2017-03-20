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«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков

20.03.2017 - 08:27

Новости Беларуси. Изобразительное искусство простого народа и сакральная живопись. В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков. Это уникальное явление, когда образы Святых писали не монахи или люди с художественным образованием, а народные самородки. Создавались такие иконы за весьма умеренную цену, что во многом и обусловило их популярность. Зачастую в ликах Святых заказчики не без удивления могли узнать кого-то из односельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Казакова, экскурсовод:
В первую очередь обратите внимание на лица. Какие у них лица? Это лица обычного человека. Дева Мария в народной иконописи – это обычная женщина со щечками, румяная. Младенец Иисус – обычный веселый ребенок, человек в первую очередь. Вот Святой Николай – старец, добрый дедушка.

Явление народной иконы не ограничилось XIX веком. В последней трети века 20-го в этом направлении активно работал один из выдающихся художников своего времени – житель Речицы Александр Исачев. Не имея никакого специального образования, он создал целый цикл самобытных сакральных образов. По словам специалистов, увидеть их одновременно и в одном месте – редкая удача.

«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков

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