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«Это маленький подвиг, что нам дали»: Девятовский о присвоении Минскому полумарафону «бронзового» лейбла

11.09.2017 - 18:41

Новости Беларуси. Минскому полумарафону присвоен «бронзовый» лейбл. Что это значит, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это – очень много составляющих, которые оценивает международная федерация лёгкой атлетики. За такой короткий срок – это маленький подвиг, что нам дали. То есть, мы все критерии, которые предъявляются к трассе, к безопасности, к многим-многим вопросам...

Но мы рады, что мы имеем  «бронзовый» лейбл.

И сегодня уже у нас были люди, скажем так, делегаты, которые оценивали этот Минский полумарафон, чтобы мы, скажем так, в следующем году уже были под «серебряным» лейблом. Нельзя перескочить, но вот так надо идти.

А этот лейбл мы получили до старта или после?

Вадим Девятовский:
Нет. Старт прошёл – оценивается и присваивается. В 2016 году нас бежало 20 тысяч, мы все критерии, которые предъявляются к этому лейблу, выслали, то есть, информацию, и нас оценили, и присвоили.

Вот в этом году мы будем бороться уже за «серебряный».

И вот этот вот значок – он, как гарантия для туристов, что здесь всё будет хорошо, и они  к нам едут.

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

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