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«Это могут быть и шишки. Побрызгали любой краской»: 5 идей для украшения новогодней ёлки

28.12.2017 - 00:18

Ёлка – главный символ нового года. И кто-то с удовольствием достаёт старые игрушки, наряжая её так же, как это было в детстве.

А кто-то каждый год придумывает что-то новое.


Ирина Смирнова, дизайнер:
Используются темы лесных животных. Олени, вообще, символ Нового года, но и, сами по себе, веточки на рогах оленя напоминают веточки деревьев и веточки ёлочек.
Птицы всегда в тренде, а в 2018 году тема птиц настолько разнообразна: лесные птицы, райские птицы. И яркие, и сдержанные тона будут смотреться очень красиво и будут модными.

Ещё один важный элемент декора ёлки – это гирлянды.

И здесь тоже есть простор для фантазии.    

Ирина Смирнова:
Один из самых важных аксессуаров ёлки – это нарядные красивые гирлянды, нарядные красивые ленты, украшенные пайетками, глиттером, блёсточками всевозможными и стразами. Из этих лент можно изготовить красивые и бантики, и цветочки, и любые украшения, и просто обвить ёлочку.

Нет новогодних игрушек – не беда! 

Украшение ёлки – как раз тот случай, когда можно экспериментировать.

Ирина Смирнова:
Это могут быть и еловые шишки. Это могут быть и шишки сосновые (они помельче и тоже очень красивенькие).
Побрызгали любой краской. Если нет аэрозольных баллончиков, можно просто гуашью раскрасить, можно добавить блёсточек глиттера. Можно делать всевозможные композиции с ленточками, с веточками черники, с катушечками от тесьмы и это будет очень красиво смотреться на ёлке.

Светлана Перельман, архитектор-дизайнер:
Наша ёлка – тематическая. Мы её наряжали именно к наступающему году Жёлтой Собаки. Год является символическим, так как вот уже год у нас живёт собака, собственно, символ наступающего года, джек-рассел-терьер. Здесь мы использовали украшения именно, в основном, с собаками.



Вот тут замечательные такие представлены собаки и самодельную верхушку подготовили, жёлтую.

Предновогодние хлопоты объединяют.

Именно благодаря традициям и маленьким  семейным ритуалам вторая половина декабря становится временем настоящего волшебства.  

Анастасия Бриченок, дизайнер:
Конечно, нужно стараться каждый раз привносить что-то своё в этот праздник. У нас была традиция с родителями перекрашивать стены перед Новым годом, чтобы Новый год встретить в новой квартире. То же самое, может быть, и новые игрушки, сделанные своими руками. Это прекрасно. Нужно заводить какие-то традиции, и это сплачивает семью, и делает праздник особенным.

Самое главное, наряжайте свою ёлку с любовью,  и – верьте  в чудеса!

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