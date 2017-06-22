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«Это мудрое политическое решение»: Маргот Клестиль-Лёффлер о председательстве Беларуси в ЦЕИ

22.06.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте призвал Президент Беларуси страны Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства провел встречу с министрами иностранных дел государств-участников ЦЕИ. Разговор получился обстоятельным. Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, расширение транспортной инфраструктуры, ускорение торговых потоков и развитие логистических услуг. Лишь некоторые темы.

ЦЕИ сегодня – авторитетная площадка для обсуждения острых вопросов и принятия важных решений. В последние годы организация стремится к выстраиванию добрых отношений между Востоком и Западом. В нынешнем году Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. И этот статус – уверен Глава государства – поможет наладить контакты со многими странами. Способствовать этому будут и различные двусторонние встречи дипломатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь избрала в качестве главной темы своего председательства продвижение совместимости и взаимодополняемости в Большой Европе. Находясь на евразийском перекрестке, наши государства сталкиваются со схожими сложностями в социально-экономическом развитии. В то же время это создает огромные возможности для расширения торговли и активизации связей в других сферах.

Мы хотим, чтобы белорусское председательство придало динамику предметному обсуждению проблем, решение которых необходимо для полной реализации экономического потенциала стран регионов. В их числе – синхронизация планов по расширению транспортной инфраструктуры, сближение стандартов процедур для ускорения торговых потоков, развития логистических услуг. Мы рассматриваем свое председательство как уникальную возможность для эффективного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы.

Немаловажно, что ЦЕИ тесно взаимодействует с Европейским союзом, участвуя в реализации его различных программ, проектов, в том числе стратегии регионального развития. Для нас это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество.

Также мы считаем белорусское председательство в ЦЕИ отличным подспорьем для интенсификации взаимодействия с другими ее странами-членами.

Разговор во Дворце Независимости получился по-настоящему откровенным. Дипломаты высказывались, дискуссировали и интересовались мнением белорусского Президента. Ведь Европейский союз сейчас переживает не лучшие времена, поэтому объединяющая роль отдельных стран, в том числе Беларуси, и их инициативы предельно важны. Александр Лукашенко открыто давал оценки. В ходе диалога обсуждали роль минской площадки в урегулировании кризиса в Украине. Аналогов ей сегодня нет.

Игор Црнадак, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины:
Мир меняется ежедневно, видоизменяются и проблемы. Поэтому крайне важно для нас сплотить наши усилия. Есть ряд сфер, которые для нас очень важны. Среди них – борьба с терроризмом, миграцией. Сейчас надо реализовать региональные программы и проекты.

Маргот Клестиль-Лёффлер, заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы:
Это было крайне мудрое политическое и стратегическое решение руководства Беларуси – перенять эстафету председательства. Предпринимаемые страной усилия придают новое измерение объединению, балансируют деятельность организации в европейских государствах и евразийском измерении.

В состав ЦЕИ входит 18 государств. Все они заинтересованы в развитии диалога и поддерживают инициативы Беларуси. Среди них -- предложения по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, привлечение инвестиций, пути решения миграционного кризиса в Европе.

«Это мудрое политическое решение»: Маргот Клестиль-Лёффлер о председательстве Беларуси в ЦЕИ

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