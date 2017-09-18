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«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт

18.09.2017 - 11:22

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ получила уникальную возможность показать то, что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

У сотрудников этой службы МЧС экипировка не хуже, чем у астронавтов.

Технологии, использованные при создании их защитной одежды, сродни космическим. При нулевой видимости и отсутствии кислорода бойцы не могут потерять ни секунды, ведь на кону – человеческая жизнь.

Виктор Григоренко, начальник караула Гомельского городского подразделения МЧС:
Это наша работа, это очень приближено к реальным действиям. Такие действия у нас практически каждый пожар. Может, даже на каждом нам приходится включаться в аппараты, заходить в дым, где дальше вытянутой руки ничего не видно. Иногда даже такая температура, что приходится ползти ползком. По данной системе, что очень много пластика, люди задыхаются буквально в течение двух минут.

Могут потерять сознание и задохнуться.

Павел Конончик, заместитель начальника отдела службы и боеготовности подразделений Гомельского областного управления МЧС:
На этом этапе они должны продемонстрировать умение найти пострадавшего при условии максимальной задымленности. Спасти, своевременно эвакуировать в безопасную среду.

Для тренировок построена специальная дымовая камера. Это двухэтажное здание с лестничными маршами, технологическими помещениями и коридорами, которые наполняются дымом горящих нефтепродуктов и древесины. В качестве спасаемого используется 80-килограммовый манекен.

Но это не предел: недавно из горящего дома в Гомельской области спасатели вынесли из огня мужчина весом 150 килограммов.

«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт

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