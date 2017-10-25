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Это непростая задача – аттестовать напрямую поставки: белорусское мясо прошло сертификацию в Китае

25.10.2017 - 16:10

Новости Беларуси. Белорусское мясо птицы появится на китайских прилавках уже в первом квартале 2018 года. Меморандум о соответствующей сертификации уже подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По вкусу жителям Поднебесной пришлась и наша говядина.

Поставки этого вида мяса на сумму в 20 миллионов долларов осуществят до конца 2017 года. Накануне белорусская делегация посетила Китай, где прорабатывался вопрос о расширении списка предприятий с правом на поставки продукции.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
На сегодняшний день два предприятия находятся в стадии предоткрытия. И мы также работаем над тем, чтобы расширить список предприятий, которые могут поставлять продукцию на китайский рынок.

И надеемся, что до конца года мы это сделаем.

Ма Чжиюань, генеральный директор компании «Сина-Трейд»:
Это на самом деле очень большой шаг для министерства, для страны. Это непростая задача – аттестовать напрямую поставки в Китай, потому что желающих очень много. В связи с рыночной ситуацией Китай очень осторожно к этому подходит.

Сначала 2017 года Беларусь увеличила экспорт мясной продукции на 8 %.

За этот период наши предприятия поставили на зарубежные рынки более 220 тысяч тонн мясной продукции на сумму более 600 миллионов долларов.

Это непростая задача – аттестовать напрямую поставки: белорусское мясо прошло сертификацию в Китае

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