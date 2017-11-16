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«Это отбор самых лучших, самых достойных, самых авторитетных»: НАН Беларуси выбирает новых академиков и членкоров

16.11.2017 - 14:27

Новости Беларуси. 16 ноября в НАН Беларуси выбирают новых академиков и членов-корреспондентов. В жизни белорусских ученых это одно из ключевых событий года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый соискатель, как правило, представляет целое научное направление, которое оценивается и с точки зрения вклада в экономику Беларуси.

Конкуренция между кандидатами достаточно высокая и это при том, что каждый из них прошел отбор в несколько этапов. Всего в сессии общего собрания Академии наук принимают участие около 500 представителей ученого сообщества страны.

Михаил Мясникович, член-корреспондент НАН Беларуси, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я внимательно изучил кандидатуры, и меня радует, что многие из них действительно создали хорошие научные школы в перспективных отраслях, таких как, например, химия полимеров, биотехнологии, внесли вклад в поддержку реального сектора экономики, развитие научной сферы.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Это отбор самых лучших, самых достойных, самых авторитетных, признанных не только в Беларуси, но и за рубежом, имеющих широкую популярность, известность, имеющих крупнейшие научные наработки, внедрение научных разработок. Выборы – это признание, подтверждение, оценка ученых.

Среди кандидатов есть достаточно молодые по меркам науки соискатели. В частности, историк, профессор, депутат Игорь Марзалюк претендует на звание члена-корреспондента.

«Это отбор самых лучших, самых достойных, самых авторитетных»: НАН Беларуси выбирает новых академиков и членкоров

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