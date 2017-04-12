новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Это праздник всех, кто любит космос» – поздравление Олега Новицкого с Днем космонавтики

12.04.2017 - 20:00

Новости Беларуси. День космонавтики отмечает 12 апреля планета. 56 лет назад легендарное «Поехали!» произнес Юрий Гагарин. Это был успешный космический дебют.

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила в 2012 году. Тогда был запущен аппарат дистанционного зондирования земли. Спустя четыре года, в 2016-м, с китайского космодрома Сичан курс на орбиту взял наш спутник связи.

Покорение космического пространства – задача сложная. Это касается и техники. И человека. Среди тех, кому он все-таки подчинился, есть и наши земляки. Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, который, к слову, профессиональный праздник отмечает в звездной командировке. Всем землянам космонавт отправил поздравление.

К слову, сегодня в 20:12 в небе над нашей страной в бинокль можно будет увидеть Международную космическую станцию, на которой с экспедицией находится Олег Новицкий. Чтобы полюбоваться полетом МКС, есть всего три минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это праздник всех, кто любит космос» – поздравление Олега Новицкого с Днем космонавтики

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Аллея космонавтов появится в Минске
Сотни деревьев от частников Международного космического конгресса. Аллея космонавтов появится в Минске
Валентина Терешкова, первая в мире дама-космонавт, 6 марта отмечает 80-летие
Валентина Терешкова, первая в мире дама-космонавт, 6 марта отмечает 80-летие
Последняя ракета «Союз-У» отправила на МКС корабль «Прогресс» с 2,5 тоннами груза
Последняя ракета «Союз-У» отправила на МКС корабль «Прогресс» с 2,5 тоннами груза
Космонавт Новицкий поделился новым фото Минска с борта МКС
Космонавт Новицкий поделился новым фото Минска с борта МКС
Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Брест и Гомель с космической высоты: Олег Новицкий опубликовал фотографии ночных городов
Брест и Гомель с космической высоты: Олег Новицкий опубликовал фотографии ночных городов
Космический спорт: астронавты МКС устроили матч по футболу на орбите
Космический спорт: астронавты МКС устроили матч по футболу на орбите
Трехмерное изображение Луны за авторством белорусских астрономов попало в Кембриджский учебник
Трехмерное изображение Луны за авторством белорусских астрономов попало в Кембриджский учебник
Все новости по теме Космос
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru