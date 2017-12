Это провал: 6 худших нарядов певицы Пинк

10 декабря наш канал покажет один из самых красочных и впечатляющих концертов певицы Пинк в Мельбурне «Правда о любви».

Вы не только сможете услышать полюбившиеся хиты главной бунтарки современной поп-музыки, среди которых «Raise your glass», «Blow me (One last kiss)» и «Just give me a reason», но и насладиться великолепным шоу.

Пинк (она же Алиша Бет Мур) уже много лет одна из самых популярных и любимых певиц в мире, ее альбомы расходятся миллионными тиражами, а песни задевают за живое практически каждого слушателя, но вот ее стиль в одежде всегда оставлял желать лучшего.

Мы не умоляем таланта Пинк, но предлагаем вам несколько нарядов, за которые певицу только чудом не арестовала модная полиция.

Фото: WV reporter

Пинк всегда выступала за гендерное равенство, однако мужской костюм на несколько размеров больше с MTV Video Music Awards 2017 явно не поспособствовал борьбе.

Фото: E!

Сценические костюмы могут быть любыми, но сложно наслаждаться концертом, когда его звезда только что сбежала со съемок «Голых и смешных».

Фото: Alex Moore

Свой псевдоним нужно оправдывать даже через одежду, вот только бесформенный кислотный балахон совершенно не украшает экстравагантную артистку.

Фото: Jast Jared

Стиль знаменитостей в повседневной жизни их личное дело, но кто-нибудь знает название этой части гардероба Пинк? Если певица хотела отпугнуть от себя назойливых фанатов, то ей это определенно удалось.

Фото: WV reporter

Выйти в свет в халате? – Без проблем! Вот только это не сауна и не общественный бассейн, а церемония вручения главной музыкальной награды мира «Грэмми».

Фото: THR

Еще один наряд из «банной» серии. Может, в Стране Чудес, на премьеру фильма о которой пришла певица, такое платье и пришлось бы кстати, но не в нашем мире.