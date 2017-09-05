новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017

05.09.2017 - 14:52

В последний день лета всегда немножко грустно. Ведь, как поется в песне: «Лето – это маленькая жизнь…»  Солнечное, яркое, запоминающееся. Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?

Этим летом мы узнали, что у нас будет пополнение. Это самое счастливое событие. Сбудется мечта моего мужа о сыне. Мы счастливы!

Этим летом мне подарили собаку!

Первый раз в жизни побывала в Колумбии, попробовала местную кухню. Очень понравилось.

Купил себе автомобиль, о котором долго мечтал!

Все время дождь, гроза, ветер! Только несколько раз была жара.

Оно очень жаркое и крутое. Особенно в деревне! Каждый день на речку!

В Минске лето всегда прекрасное! И в этом году тоже прекрасное.

И хоть прощание с теплой порой неизбежно, оно лишь для того, чтобы встретится с летом вновь. Пускай солнечные воспоминания греют вас как можно дольше.

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Елизавета Шкет
Грозовые тучи и упавшие деревья: десять фото непогоды в Минске 4 сентября
Ливни, грозы и шквалистый ветер: на 5 сентября объявлен оранжевый уровень опасности
Ливни, грозы и шквалистый ветер: на 5 сентября объявлен оранжевый уровень опасности
Сильный ветер опрокинул остановку в Минске, три человека госпитализированы
Температура понизится резко и значительно: о погоде на неделю
Температура понизится резко и значительно: о погоде на неделю
В начале недели синоптики обещают дожди, но все еще теплую погоду
В начале недели синоптики обещают дожди, но все еще теплую погоду
Как работает метеостанция в Марьиной Горке
Как работает метеостанция в Марьиной Горке
Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа
Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа
29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет
29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru