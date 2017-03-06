новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора

06.03.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Минский городской суд 6 марта вынес приговор двум исполнителям заказного убийства. Мужчины получили пожизненные сроки. Организатора покушения – 27-летнюю девушку – приговорили к 12 годам тюрьмы.

Напомним, резонансная трагедия произошла в декабре 2015 года. Наемники по заказу обвиняемой убили ее бывшего парня с его новой спутницей. Нападавшие нанесли жертвам больше 80 ударов ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Дело о заказном убийстве в квартире по улице Алибегова (и до этого – в Колодищах) стало действительно резонансным. Тем более, для нашего времени. Все-таки уже не 90-е годы. В нем было трое обвиняемых и сразу пять статей Уголовного кодекса: в том числе убийство, разбой и хищение документов.

Подругу своего экс-бойфренда девушка заказала за 5 миллионов неденоминированных рублей. Правда, хотела только припугнуть. Уже потом это намерение превратилось в жестокую расправу. Наемники зарезали пару, обчистили квартиру и скрылись. Их задержали спустя двое суток. Теперь оставшуюся жизнь мужчины проведут в колонии особого режима. А еще выплатят 270 тысяч рублей родственникам убитых.

Зинаида Яковлева, потерпевшая:
Я бы пожелала строгого режима, потому что это слишком мягко для них. За такое жестокое убийство, так расправились с человеком, и не с одним. Это никогда не забудется, такой удар.

До этого обвиняемые убили пожилого мужчину в Колодищах. Мотив – 10 тысяч долларов. В обоих случаях обвиняемые были пьяны. К слову, суд приговорил их к принудительному лечению от алкоголизма. Биография 27-летней минчанки тоже не без изъянов. Та пыталась устроить похищение. Все той же подруги своего бывшего парня, заплатив за него больше трех тысяч рублей. Благо, не вышло. Сторона обвинения запрашивала для Алины Шульгановой 15 лет тюрьмы. Но суд смягчил приговор.

Дмитрий Боярович:
Во время процесса прокурор настаивал на исключительной мере наказания для обвиняемых мужчин. С такой точкой зрения были согласны потерпевшие. Только один из них выступал за пожизненное заключение. В итоге, суд смертный приговор не вынес. Хотя тяжесть убийств вполне предполагала именно такую меру наказания.

Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минский городской суд
Пожизненные сроки и 12 лет тюрьмы: вынесен приговор по делу о двойном заказном убийстве
Минский городской суд
Дело о двойном заказном убийстве в декабре 2015 года: 6 марта в Минске будет вынесен приговор
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению
В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
Завершено расследование дела о покушении на убийство новорожденного в Мачулищах
Мать выбросила новорожденного в мусоропровод: завершено расследование дела о покушении на убийство в Мачулищах
Лоалва Браз
Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru