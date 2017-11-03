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Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске

03.11.2017 - 16:18

Новости Беларуси. «Ветер Октября» – под таким названием 3 ноября открылась выставка в городской художественной галерее, сообщили в программе Новости «24 часа».

Посвящена экспозиция 100-летию Октябрьской революции. Полотна из своих фондов предоставили Национальный художественный музей и музей Минска. Так в одном зале удалось собрать наиболее знаковые работы современных художников-реалистов, писавших на тему революции.

Владимир Уроднич, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Главное, это то, что мы переходим календарную черту – 100 лет со дня того события, которое перевернуло жизнь (это не моя мысль – надеюсь, все согласны) XX столетия. Это был колоссальный позитив, потому что за нашей страной, как известно, пошел практически весь мир.

Также на церемонии открытия выставки провели гашение почтовой марки «100 лет Октябрьской революции». Она выпущена тиражом 42 тысячи.

Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске
Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Фото. Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Фото. Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Фото. Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске
Фото. Выставка «Ветер Октября» открылась в художественной галерее в Минске

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