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Это событие повлияет на построение диалога между странами, и оно поспособствует улучшению отношений между государствами – Андреа Викторин

05.07.2017 - 18:33

Новости Беларуси. В итоговую Минскую декларацию войдут еще и дополнительные резолюции, которые парламентарии инициируют самостоятельно. Не осталась в стороне и наша страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь для рассмотрения на сессии подготовила свои предложения. Кроме того наши специалисты выступили соавторами документов, разработанных коллегами из России, США и Азербайджана.

Ольга Петрашевская, СТВ:
Могу предположить, что внимательнее всех опыт Беларуси как организатора сессии в эти дни изучает делегация их Кыргызстана. В 2018 году политический форум, как ожидается, примет Бишкек.

Ну а пока кыргызские депутаты и парламентарии из других стран серьезно настроены на плодотворную работу, давайте послушаем участников летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.


 

Гуглиелмо Пиччи, вице-президент Генерального комитета по политическим делам и безопасности Совета Европы:
Мы открыты для диалога, и мы считаем, что Беларусь – это отличная платформа для диалога наших стран, что Президент делает огромное количество шагов вперед, навстречу нам. Мы счастливы, что находимся здесь. Тем не менее, остается много вещей, которые следует сделать.

Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:
Это событие повлияет на построение диалога между странами, и оно поспособствует улучшению отношений между государствами. Эта площадка – замечательное место для проведения этого события.

И именно здесь наилучший вариант, так как Беларусь находится в центре Европы.

Ольга Петрашевская:
Кстати, участники сессии 5 июля не раз говорили, что Беларусь уже зарекомендовала себя как эффективная переговорная площадка и нейтральное место для обсуждения и решения вопросов мирового уровня.

В таком случае не удивительно, что европейские тенденции, европейская организация с 26-летней историей приехала определять и обсуждать именно в центр Европы.

Это событие повлияет на построение диалога между странами, и оно поспособствует улучшению отношений между государствами – Андреа Викторин

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