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Это совершенно бесценная площадка: 12 июля открывается Всемирный конгресс русской прессы в Минске

12.07.2017 - 10:28

Новости Беларуси. Деятельность СМИ в условиях цифровой реальности, роль прессы в освещении военных конфликтов и сохранение славянской культуры – 12 июля Минск превратится в масштабную дискуссионную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в белорусской столице проходит Всемирный конгресс русской прессы.

Участниками масштабного форума стали представители 52 стран – журналисты и топ-менеджеры русскоязычных СМИ со всего мира. 11 июля зарубежные гости почтили память воинов, погибших во время второй мировой войны. На площади Победы они возложили цветы.

К обсуждениям участники форума приступят уже сегодня на центральном событии конгресса – пленарном заседании.

Елена Якунина, главный редактор интернет-портала «Русский очевидец» (Франция):
Очень хорошее название – «Партнерство во имя будущего».  Вот это партнерство – оно очень важно, конечно. Глобальный мир, все усложняется.

С одной стороны, шарик сужается. С другой стороны, взаимодействие становится все сложнее и сложнее.

Юлия Семенова, главный редактор информационного портала (Молодова):
Это совершенно бесценная площадка, потому что благодаря ВАРПу мы познакомились со многими людьми, очень интересными журналистами. Конечно, обмениваемся опытом.

Конечно, стараемся друг другу помогать.

Конгресс русской прессы проходит ежегодно. Широко освещать его будет и наш телеканал: 7 телекамер, передвижная телевизионная станция СТВ – все это будет обеспечивать трансляцию форума как на большие экраны, так в пресс-центр. В формате прямых включений мы будем сообщать все подробности.

Это совершенно бесценная площадка: 12 июля открывается Всемирный конгресс русской прессы в Минске

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