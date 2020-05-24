«Это стимул для каждого водителя». Балльная система наказаний за нарушение ПДД в вопросах и ответах
Новости Беларуси. Балльная система наказаний за нарушение ПДД скоро станет реальностью. Новую градацию прописали в проекте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ сейчас вынесен на общественное обсуждение. Во многих странах балльная система работает давно и успешно.
Что изменится для автовладельцев? В гостях у программы «Неделя» Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Предлагается установить балльную систему оценки поведения водителей на дороге
Игорь Позняк, СТВ:
Светлана Анатольевна, как же будет у нас?
Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас проектом Кодекса об административных правонарушениях, который сейчас проходит общественное обсуждение, также будет учтен мировой опыт. Конечно, он учтен с учетом наших национальных традиций, наших принципов, принятых в обществе. Предлагается сегодня законопроектом установить так называемую балльную систему оценки поведения водителей на дороге. Она предполагает в сумме 10 баллов. Это максимальное количество баллов, которое повлечет в дальнейшем для водителя лишение водительских прав сроком на 6 месяцев.
Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав?
Игорь Позняк:
Давайте разберемся. Чтобы получить 10 баллов, какие категории нарушений и сколько за каждую категорию можно получить? Та самая классическая ситуация, которую мы сегодня вспоминали: опять двойка! Двойку за что можно получить в этой ситуации?
«Новый кодекс предполагает введение категорий правонарушений»
Светлана Любецкая:
Начисление, так называемое получение баллов, возможно в случае совершения правонарушений, в зависимости от категории правонарушений. Новый кодекс предполагает введение категорий правонарушений.
Административный проступок – за него можно получить 1 балл. Например, непристегнутый ремень, неправильная парковка – то есть на зеленой зоне, беседа по мобильному телефону во время движения за рулем автомобиля.
Игорь Позняк:
Двигаемся дальше – 2 балла.
Светлана Любецкая:
За значительные административные правонарушения. Допустим, если превышена скорость свыше 40 километров.
За грубое можно получить 3 балла. Это что? Классическая ситуация – управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Игорь Позняк:
Или создание аварийной ситуации?
Светлана Любецкая:
Аварийной обстановки, которая еще повлечет тяжкие последствия. Это самое тяжелое нарушение, поэтому и оценка его весомая.
Игорь Позняк:
Вот в этой градации вы сами апеллировали к мировому опыту. На самом деле, не только мировой опыт. Мы сегодня вспоминали: и в советском нашем опыте тоже было что-то подобное. Насколько нам удалось – и с учетом вашей профессиональной работы, и с учетом предложений, которые поступают от граждан – насколько нам удалось соблюсти принцип справедливости? Это самое главное здесь.
«Оценка балльная – это стимул для каждого водителя понимать степень своей законопослушности»
Светлана Любецкая:
Я бы сказала так, что эта оценка балльная – это стимул для каждого водителя понимать степень своей законопослушности и контролировать свое поведение. Поскольку предполагается в рамках законопроекта, что извещение о том, так сколько сегодня водитель набрал баллов, которые потенциально могут привести к лишению водительских прав, – будет извещаться через личный кабинет. То есть каждый водитель будет знать и принимать сам к себе в первую очередь какие-то меры для того, чтобы соблюдать закон и вести себя на дороге так, как это предписывают Правила дорожного движения.
Вот в этом и идея этой системы профилактическая. То есть сказать о том, что водитель не знал о том, что он может лишиться водительских прав, уже будет практически невозможно.
Игорь Позняк:
То есть он должен понимать: если у него 7-8 баллов, то он движется совершенно неверной дорогой.
Светлана Любецкая:
Задуматься, сделать выводы, проанализировать свое поведение и просто не нарушать закон.
Когда баллы будут обнуляться?
Игорь Позняк:
Как будут работать эти баллы? В какой-то момент они сгорают. Когда?
Светлана Любецкая:
По истечению года со дня начисления этих баллов, а также по истечении года по вступлению постановления о привлечении к административной ответственности. Будет такая статья специальная – за систематическое нарушение Правил дорожного движения. Это значит, что водитель этот является достаточно незаконопослушным гражданином и у него будет постановление на руках.
«Четко прописывается, какое административное наказание не может быть применено к несовершеннолетним»
Игорь Позняк:
Мы обсуждали новации для водителей – участников дорожного движения. На самом деле в проекте Кодекса не только об этом написано. Я знаю, вы мне сами подсказывали, о несовершеннолетних – принципиально меняется подход к этой категории наших граждан?
Светлана Любецкая:
Основной упор делается на меры воспитательного воздействия. Очень четко прописывается, какое административное наказание не может быть применено к несовершеннолетним, в частности административный арест. Если это штраф, то он не будет превышать 20 базовых величин.
Вводится новый институт мер воспитательного воздействия, который что предполагает? Лица, уполномоченные на ведение административного процесса с участием несовершеннолетних, будут обязаны разъяснить этому несовершеннолетнему, в чем противоправность его поведения, что он сделал не так, что он нарушил, почему это запрещено.
Игорь Позняк:
А он, может быть, и не знал этого.
Светлана Любецкая:
Может быть, и не знал. Может, так сложилась жизненная ситуация, что ему некому объяснить. Государство в этой части однозначно берет на себя функцию информационно-разъяснительную.
В каких случаях будут назначать общественные работы?
Игорь Позняк:
Еще одна из новаций проекта Кодекса об административных правонарушениях – вид наказания «общественные работы». В каких ситуациях это будет?
Светлана Любецкая:
Новый институт. Он вводится для того, чтобы у правоприменителей был выбор назначать наказание, не связанное с материальным воздействием. То есть очевидно, что у лица нет достаточного дохода или материальных средств, либо есть иные препятствия для того, чтобы назначить штраф. Поэтому, пожалуйста, своим трудом это лицо, совершившее административное правонарушение, может восстановить причиненный вред. Режим каков? От 8 до 60 часов в общем количестве, не более 4 часов в день в свободное от работы, учебы время, в выходной день – пожалуйста.
Я думаю, что эти подходы будут восприняты, потому что у многих на слуху, когда назначили общественные работы какому-то известному актеру или деятелю за то, что он нарушил закон, и будет он отвечать даже таким образом, восстанавливая причиненный вред.
Игорь Позняк:
Это к вопросу о мировом опыте.
Светлана Любецкая:
Да, мы принимаем те наработки, которые, я думаю, что будут и у нас восприняты гражданами, и от этого будет только польза.
Игорь Позняк:
Точка в этой истории еще не поставлена. Зритель нашей программы и любой белорус может внести еще свои предложения. Когда и куда?
Светлана Любецкая:
До 27 мая проводится общественное обсуждение законопроектов. Все желающие, у кого есть свои соображения, предложения, могут на правовом форуме pravo.by изложить свои предложения, замечания в письменном виде, ознакомившись с положениями проекта.
Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав?
Новости Беларуси. 10 штрафных баллов – прощай, права! Балльная система наказаний за нарушение ПДД, которую уже давно бурно обсуждают автолюбители, скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новую градацию прописали в проекте обновлённого Кодекса об административных правонарушениях. Документ сейчас вынесен на общественное обсуждение. Какие ещё изменения ждут белорусов? У нас в студии – Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Илона Волынец, СТВ:
Измененный Кодекс об административных правонарушениях вынесен на общественное обсуждение. Вы как оцениваете свою работу?
Только в Палату представителей на начальном этапе поступило более 600 обращений граждан, субъектов хозяйствования по самым различным вопросам
Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, преждевременно пока оценивать работу, поскольку законопроект вынесен на общественное обсуждение. Ведется активная работа, ей предшествовала комплексная работа компетентных органов правоприменителей государственных органов, которые заинтересованы в разработке этого законопроекта. Достаточно уникальный опыт получен: данный законопроект, когда была предложена Президентом работа над ним, вызвал широкий отклик у общественности. Те предложения, которые поступали на самой начальной стадии, многочисленны. Только в Палату представителей на начальном этапе поступило более 600 таких обращений граждан, субъектов хозяйствования по самым различным вопросам: от бытовых конфликтов до вопросов применения законодательства в части ведения хозяйственной деятельности.
Поэтому такое взаимодействие государства и общества сегодня приветствуется.
Илона Волынец:
Вы говорите, что в Палату представителей поступило порядка 600 предложений…
Светлана Любецкая:
Только на начальном этапе. И по сегодняшний день граждане активно пишут, и я бы хотела сказать, что сейчас на правовом форуме, т. е. pravo.by, до 27 мая по законопроекту, который размещен и опубликован на этом портале, можно также вносить свои предложения. Поэтому я приглашаю.
О балльной системе за нарушения ПДД: «это фактически оценка профессионализма и законопослушности водителя»
Илона Волынец:
Наверное, все автомобилисты и не только обсуждали балльную систему за нарушение правил дорожного движения. Как вам кажется, насколько она продумана до конца, прозрачна, справедлива?
Светлана Любецкая:
Это новелла. Она имеет свою реализацию в мировой практике. Такие мысли, идеи высказывались уже до этого проекта и тот принцип, который заложен в этом проекте, установление балльной системы, т. е. 10 баллов предлагается учитывать как оценка нарушений допускаемых водителем в ходе правления транспортным средством. Для чего это нужно? Что это даст и какой эффект?
В первую очередь, я бы образно назвала – это мое личное мнение – что это фактически оценка профессионализма и законопослушности водителя автомобиля. Это фактически его рейтинг как того, кто участвует в дорожном движении.
Поскольку на сегодня предусмотрена достаточно прозрачная, понятная система. Если совершено административное правонарушение, относящееся к административному проступку, начисляется 1 балл, допустим. За какие действия? Вождение с непристегнутым ремнем, неправильная парковка.
Если совершено административное правонарушение, относящееся к значительным, допустим, превышение скорости свыше, чем 40 км – 2 балла. Если вождение в пьяном виде – 3 балла. Лицо, управляющее транспортным средством, будет понимать – и это профилактическое воздействие – что, совершив несколько таких административных правонарушений, становится потенциальным лицом, которое будет лишено водительских прав на 6 месяцев.
Это очень понятно для самоконтроля, для самодисциплины, в то же время это характеризует водителя, который является участником дорожного движения.
«Введена новая система, новая градация административных правонарушений»
Илона Волынец:
Ранее заявлялось, что кодекс сам по себе будет более либеральным. За какие-то штрафы будут предусматривать замечания, предупреждения. Можете привести пример?
Светлана Любецкая:
Действительно, законопроект содержит достаточно существенные послабления за совершения так называемых административных проступков. Вообще введена новая система, новая градация административных правонарушений. Те, что влекут ответственность для физических лиц до 10 базовых величин, это 270 рублей сегодня – это административный проступок. По тем санкциям и статьям, где предусмотрена ответственность свыше 10 базовых – так называемые значительные административные правонарушения, и вводится такая категория как грубые правонарушения. Там может быть назначено наказание в виде ареста.
В случае, если вновь будут совершены такие же административные правонарушения, то это повлечет уголовную ответственность. Это существенные, которые влекут вредные последствия правонарушения.
Илона Волынец:
Сейчас вынесен на общественное обсуждение также Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. Не для специалиста, для обычного белоруса здесь есть что-то интересное, о чем стоит сказать?
Светлана Любецкая:
Если коснуться тех предложений, что поступали, то я бы хотела сказать, что ускоренный административный процесс, когда лицо признало свою вину, оно виновно в совершении правонарушения, оно готово оплатить на месте штраф – пожалуйста, эти процедуры прописаны. Это будет способствовать и процессуальной экономии, и оперативности, и восстановлению справедливости. Лицо, причинившее вред, восстановит первоначальное положение.
Что касается технических средств фиксации, то что волнует, допустим, водителей, то в проекте нового кодекса установлено, что должностное лицо не должно доказывать виновность того лица, кто совершил правонарушение, и это зафиксировано техническими средствами, т. е. видеозапись на дороге, где объективно изложены фактические обстоятельства, можно посмотреть, проверить. Поэтому и наступают последствия, предусмотренные законодательством.
Достаточно широко внедряются электронные средства в судопроизводсте, т.е. это фиксация административного процесса, аудио-видеозапись. Участники могут вести сами аудиозапись, а вот видеозапись и фотосъемку только с согласия суда или органа, ведущего административный процесс, и – обращу внимание – других участников этого судебного разбирательства. Современные методы включаются и в этот процесс.