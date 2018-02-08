«За час интенсивной игры можно потерять более 500 калорий, проработать все группы мышц»: чем полезен сквош?

Ровно через неделю, в следующий четверг 15 февраля Минск примет Открытый Международный турнир по сквошу «PSA SQUASH CUP OPEN 2018».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Ассоциации профессионального сквоша Республики Беларусь – Антон Довгало и первая ракетка Беларуси по сквошу, главный тренер национального клуба – Денис Ган.

Какая история сквоша в Беларуси? Что такое сквош? Сколько существует кортов в Беларуси по этому виду спорта? В чем отличие ракеток по сквошу и теннису? В каком возрасте лучше отдавать детей на сквош?

Подробности – в видеоматериале.