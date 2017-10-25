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Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно

25.10.2017 - 14:45

Новости Беларуси. Фигуру времен Витовта нашли археологи в Гродно во время раскопок около Старого замка. Уникальная находка обнаружена в культурном пласте XIV-XV веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фигура выполнена из рога животного, какого именно – предстоит узнать специалистам.

Атрибуты шахматного набора в Гродно находят не впервые. В ХХ веке похожую фигуру ладьи на Замковой горе обнаружил основатель и директор Гродненского археологического музея Юзеф Иодковский.

Александр Хацько, научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея:
Сам не ожидал, что она появится из земли. Даже сначала думал, что это другой предмет. Все мы знаем Гродненскую ладью, которой памятник установили. Сейчас мы помоем эту, посмотрим, что за артефакт. Но уже можно сказать, что это уникальная вещь и редкость.

Предметы такого уровня за 10 лет моей практики нашли впервые.

Земляные работы – это часть проекта по реставрации гродненского королевского замка. Такие масштабные раскопки здесь не велись с довоенных времен. Археологи уверен, что им удастся приоткрыть завесы многих исторических тайн. Помимо ладьи найдены точильный камень, гвозди, керамика и монеты.

Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Фото. Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Фото. Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Фото. Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно
Фото. Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно

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