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«Это волнительно и очень ответственно»: 500 курсантов Академии МВД приняли присягу 25 августа

25.08.2017 - 14:36

Новости Беларуси. Первокурсники Академии МВД приняли присягу 25 августа. Торжественный ритуал прошел в символическом месте – на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В строю – более 500 человек. Это будущие офицеры Министерства внутренних дел, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета и других ведомств. Все они прошли серьезный отбор. Позади уже и курс молодого бойца.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:
Сегодня у Министерства внутренних дел праздник. Особенность этого праздника в том, что 500 курсантов Академии Министерства внутренних дел нового набора принесли присягу на верность Республике Беларусь и ее народу. Это для молодого пополнения очень знаковое событие: именно с этой минуты идет отсчет их и службы, и дальнейшей взрослой жизни.

Никита Лапатенко, курсант первого курса следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:
После присяги, на самом деле, чувствую эйфорию. Так как после присяги мы идем на 2-дневное увольнение. Мы, так сказать, закончили на хорошем тоне курс молодого бойца. Это уже как завершающий этап того, что ты стал курсантом.

Мария-Ника Жукова, курсант первого курса следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:
Принятие присяги – это волнительное событие в жизни каждого курсанта, и все офицеры через него проходят. Это очень важно, потому что мы подводим итоги всему тому, что мы сделали на учебном сборе. Это волнительно и очень ответственно, потому что мы клянемся, не щадя своей жизни защищать общество, наше государство и ее границу.

В завершение торжественного ритуала молодые правоохранители прошли маршем. С момента зачисления в Академию новобранцы уже считаются сотрудниками внутренних дел.

«Это волнительно и очень ответственно»: 500 курсантов Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа
Фото. Курсанты Академии МВД приняли присягу 25 августа

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