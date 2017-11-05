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«Этот фильм для любого зрителя»: кинокартину «Тум Паби Дум» режиссера Вячеслава Никифорова впервые показали на большом экране

05.11.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Новый белорусский фильм «Тум Паби Дум» 5 ноября впервые показали на большом экране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кинотеатре «Москва» состоялся предпоказ картины.

Работа режиссера Вячеслава Никифорова – внеконкурсная на кинофестивале «Лістапад». История рассказывает о мальчике из детдома, который решает найти родителей для себя и своей подруги. Фильм снят в жанре семейного кино и понятен как взрослым, так и детям. Поэтому неудивительно, что в зале сегодня много юных киноманов.

Вячеслав Никифоров, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств БССР:
Вы увидите, как в этом фильме ребенок – такой же, как все, но, может быть, более или менее живой и эрудированный – разговаривает с нами на нашем языке, используя наши нравственные стереотипы, лексику нашу.

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Я думаю, что эта картина интернациональная. Такую картину в любой стране мира поймут: у всех есть проблема детей без родителей и родителей, которые ищут детей. Увидите, что этот фильм для любого зрителя. Он будут востребован.

Уже сегодня готовлю письмо – будем делать телевариант.

Фильм снят в сжатые сроки – всего за 5 месяцев. Съемки проходили в обновленных павильонах «Беларусьфильма». В широком прокате картина появится через несколько месяцев. Премьера запланирована на январь 2018 года.

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«Этот фильм для любого зрителя»: кинокартину «Тум Паби Дум» режиссера Вячеслава Никифорова впервые показали на большом экране

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