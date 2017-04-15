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«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров» – правительство России о нефтегазовых договоренностях

15.04.2017 - 20:37

Пасхальные традиции с белорусами разделяет и Президент страны. Александр Лукашенко традиционно обращается с праздничным поздравлением. В главные христианские праздники приходит в церковь. Уж не знаю, о чем думает Александр Григорьевич, когда ставит свечку, но, несомненно, благие пожелания (может быть, даже молитвы) не только о близких людях, о Беларуси, конечно.

Общими молитвами в предпасхальные дни политическое руководство Беларуси и России договорилось. Договорились о поставках нефти, газа и, можно надеяться, исчезнут препоны для продвижения белорусской продукции на российский рынок. По крайней мере, ведомству Данкверта Генпрокуратура России прищемила хвост. А руководители российского правительства публично информируют о разрешении споров.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:
Через долгие дискуссии мы вышли на принципиальные договоренности по условиям нашего дальнейшего партнерства в этой важной для наших стран сфере. Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойного, разного толкования в будущем.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
Эти условия уже согласованы полностью. Речь идет о фиксации на бумаге соответствующих договоренностей. Мы на основе этих договоренностей по газовым вопросам изменим объемы поставок по нефти, приведем их в соответствие с ранее достигнутыми соглашениями. Это 24 млн тонн в год.

«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров» – правительство России о нефтегазовых договоренностях

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