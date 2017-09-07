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Этот самолет достоин того, чтобы его называть штурмовиком: Минобороны планирует купить четыре Як-130

07.09.2017 - 20:54

Новости Беларуси. На полигоне Ашулук завершилось учение объединенной системы ПВО. Боевое содружество-2017 собрало военных Беларуси, России, Армении и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На маневрах стреляли по наземным и воздушным целям.

Сначала в ход пошла авиация, за полчаса 40 самолетами все объекты условных террористов были уничтожены. Затем в дело вступили семь зенитно-ракетных комплексов. Целями были три вида ракет, самых современных и распространенных в армиях мира: от низколетящих (500 метров над землей) до баллистических, сбитых на высоте до 50 километров. Впервые в астраханском небе наши асы за штурвалом учебно-боевых самолетов Як-130. После стрельб на Ашулуке вопросы «Принимать ли их на вооружение?» отпали.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
По своим качествам этот самолет достоин того, чтобы его даже называть штурмовиком. Мы 8 самолетов закупили, планируем еще четыре закупить.

Но они показали себя сегодня, я считаю, очень хорошо.

Здесь конкретно отрабатывались вопросы противодействия незаконным вооруженным формированиям, диверсионно-разведывательным группам. Ну и воспрещались попытки действия авиации против нас, то есть Содружества независимых государств.

Стрельбы длились около часа.

Белорусские военные были представлены зенитно-ракетным комплексом С-300. Стоит также отметить, что на вооружении Кыргызского расчета был комплекс С-125, модернизированный белорусской стороной. После завершения стрельб отличившиеся на учениях получили награды и подарки от министров обороны стран Коалиции объединенной противовоздушной обороны.

Этот самолет достоин того, чтобы его называть штурмовиком: Минобороны планирует купить четыре Як-130

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