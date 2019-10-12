Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В начале недели метеообстановку в Беларуси будет формировать поле повышенного атмосферного давления в тёплой воздушной массе. Со среды в Беларусь переместятся малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник циклонические вихри, смещаясь с Британских островов на Финский залив, будут способствовать выносу на территорию Беларуси очень тёплых воздушных масс с юго-запада Европы. На большей части страны существенных осадков не ожидается, погода будет, в основном, солнечная. Температура воздуха в ночные часы составит +7 +12, днём на большей части республики – до +19 +22. Во вторник существенных осадков не ожидается, ночь тёплая – +7 +12, днём – +15 +22. В среду, 16 октября температура воздуха по-прежнему высокая: в дневное время будет +13 +18, в южных районах – около +20.
По предварительным прогнозам, к концу недели на территорию Беларуси начнёт поступать холодный континентальный воздух, сопровождать его будет порывистый восточный ветер. И к выходным в ночные часы на востоке страны вновь появляется вероятность заморозков.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 14 по 20 октября
14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус». К этому дню крестьяне старались закончить все сельхозработы. Если ветер дул с востока – жди холодную зиму.
16 октября – Денис Позимний. Если этот день выдался тёплым, раньше начала ноября мороз не ударит.
Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю
17 октября – Ерофей. Примета гласит: вечерняя багровая заря – к ветреной погоде.