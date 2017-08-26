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«Этой девочке всего 14, но ей есть что сказать»: Хелена Мерааи с песней Риты Дакоты представит Беларусь на конкурсе «Детское Евровидение-2017»

26.08.2017 - 02:57

Новости Беларуси. Беларусь на международном конкурсе «Детское Евровидение-2017» представит Хелена Мерааи. 14-летняя минчанка запомнилась зрителям после участия в российском телешоу «Голос. Дети». Белоруска на проекте сражалась в составе команды Дмитрия Билана.

За плечами Мерааи – победа на «Детской Новой волне» в составе трио «Эйва».

Евровизийную композицию под названием «Я самая» для Хелены написали небезызвестная в музыкальных кругах белоруска Рита Дакота и ее супруг, певец и композитор Влад Соколовский. Выпускница «Фабрики звезд-7», Рита Дакота давно и успешно зарекомендовала себя в качестве композитора. Песни авторства Маргариты стали хитами, которые исполняют популярные артисты России и Украины, среди которых Светлана Лобода, Ёлка, Ани Лорак, Зара и многие другие. 

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Несколько недель назад на своей странице в социальной сети Рита опубликовала фрагмент клипа на песню  «Я самая»  и рассказала подробности сотрудничества с Хеленой Мерааи. Певица отметила: «этой девочке всего 14. И она взорвала моё сердце».

Кстати, видео на конкурсную песню уже посмотрели более 15 тысяч раз.

Рита Дакота, певица, композитор (запись в Instagram):
Время раскрыть карты: моя песня вновь борется за право представлять страну на главном песенном конкурсе, но на этот раз мою родную страну, мою любимую Беларусь.
Хелена – это стихия, это космос, это сила… Мы сделали Хелену, как шутят в Беларуси, моей мини-копией, но это потому, что именно так я чувствую музыку, именно так я умею передавать свою энергию слушателю, именно так я вижу этого маленького ОГРОМНОГО человека. Ей есть что сказать. А мы с Владом лишь проводники.

Отметим, за право представить Беларусь на «Детском Евровидении-2017» боролись 10 конкурсантов. Песенный форум уже в ноябре примет Грузия.

Хелена Мерааи. Источник фото: https://vk.com/kmeraai

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