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Евгений Гришковец: «Когда я на сцене, не думаю о смерти»

26.05.2017 - 00:33

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Евгений Валерьевич, а Вы часто цитируете дневники Тарковского, и у Вас как-то спросили на какой-то писательской конференции про счастье что-то. А Вы взяли и сразу процитировали то, какую формулировку давал Тарковский. Вам ближе всего эта формулировка? Вот, по-моему, как она с христианской точки зрения: «В счастье человек – в дружбе, в любви и в работе». По-моему, так.

Евгений Гришковец, писатель, актёр, драматург:
Нет. Там не так. Он писал, что человек, взрослый умный человек счастлив тогда, когда он не думает о смерти.

Он сказал, что: «Я не думаю о смерти в процессе дружбы, любви и любимой работы».

Вот так он сказал. А, да, с определённого возраста, я могу подтвердить, я много разговаривал, сам спрашивая себя, почему я так много думаю о смерти. Неизбежно эта мысль приходит, настигает, с этим приходится жить. Но в моменты счастья – скажем, во время спектакля, когда я на сцене, я, конечно, не думаю о смерти. Я думаю о том, что происходит. Я в этот момент счастлив.

Евгений Гришковец о москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband

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