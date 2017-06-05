новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Евгений Ливянт: «Несовершенство законодательства, КЗОТа вынуждает людей массово получать дипломы, как корочки»

05.06.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Известный репетитор во время ток-шоу «Что происходит» высказал мнение по поводу мотивации поступления в ВУЗы в Беларуси.

У нас перекошено отношение родителей школьников к высшему образованию? В чём ошибка?

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:
Мне кажется, ошибка не у родителей, не у их детей, а ошибка в законодательстве, ошибка в КЗОТе. Потому что, даже пару шагов по служебной лестнице, в профессиональном росте человек не может сделать, не имея высшего образования.

Когда мы говорим о трудоустройстве,  значительно охотнее люди возьмут человека с опытом, но без образования, чем новоиспечённого студента. И с этой историей очень многие, наверное, согласятся, действительно, сталкиваются, особенно молодые ребята, получившие диплом.

Евгений Ливянт:
Ну, посмотрите, на производстве, чтобы стать мастером или начальником участка, нужно высшее образование. В частных фирмах мы тоже – я вот совладелец частной фирмы – должны соблюдать КЗОТ.

Администратор в моей фирме должен иметь высшее образование. Зачем он его должен иметь?

А Вас за это оштрафуют, если что?

Евгений Ливянт:
К счастью, пока не проверяли. Я – законопослушный человек, и я хочу соблюдать законодательство. Я считаю, что это – несовершенство законодательства, КЗОТа. Что вынуждают людей массово получать дипломы, как корочки.  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минобразования Беларуси: приём абитуриентов в 2017 году снижен на 1,7%
Лаборатория горячих блюд и правильная парковка грузовика: чему учат в Слуцком сельскохозяйственном профлицее
«Студент и шпаргалка – это братья-близнецы»: какие «шпоры» были и есть и насколько они эффективны
«Студент и шпаргалка – это братья-близнецы»: какие «шпоры» были и есть и насколько они эффективны
В Минске выбрали лучшего классного руководителя
Один мужчина среди 40 женщин в финале. В Минске выбрали лучшего классного руководителя
Виктория Немкович, директор средней школы № 68 Минска
Директор средней школы Минска: оптимально каждой школе решать с родителями, как будет лучше для учреждения образования
У вас мирная страна, родителям спокойно, когда мы здесь: студенты из Туркменистана о Беларуси
У вас мирная страна, родителям спокойно, когда мы здесь: студенты из Туркменистана о Беларуси
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля: экспорт белорусского опыта и образования
В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана
В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru