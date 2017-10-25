новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Евгений Шестаков: «Мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза»

25.10.2017 - 18:21

Новости Беларуси. На 19 % увеличился белорусский экспорт в Польшу. Товарооборот между странами уже составил более 1,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2017 эксперты ожидают еще более внушительные цифры.

25 октября стороны определили новые направления экономического взаимодействия. В Минске состоялось совместное заседание по торговле и инвестициям. Банковская сфера, строительство, деревообработка, сельское хозяйство – в ближайшей перспективе стороны намерены развивать сотрудничество по этим направлениям.

Евгений Шестков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Республика Беларусь может стать удобным форпостом или воротами для доступа будем говорить польского бизнеса на требовательный и широкий рынок ЕАЭС. И так же мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза.

Польша входит в тройку основных наших торгово-экономических партнеров.

Страна также является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Только за первое полугодие привлечено более 150 миллионов долларов.

Евгений Шестаков: «Мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сотрудничество перешло на уровень бизнеса и совместных предприятий: IX Белорусско-Поморский экономический форум
Сотрудничество перешло на уровень бизнеса и совместных предприятий: IX Белорусско-Поморский экономический форум
Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши
Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши
Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью
Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью
Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов
Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов
Гуманитарные вопросы обсудят польские парламентарии во время визита в Беларусь
Гуманитарные вопросы обсудят польские парламентарии во время визита в Беларусь
«Наверстаем потерянное время». Минск и его город-побратим Лодзь заключили новые договоры
«Наверстаем потерянное время». Минск и город-побратим Лодзь заключили новые договоры
Белорусские депутаты совершат официальный визит в Варшаву
Белорусские депутаты совершат официальный визит в Варшаву
Граница между нами должна не разделять, а объединять наши народы: итоги визита маршала сената Польши в Беларусь
Граница между нами должна не разделять, а объединять наши народы: итоги визита маршала сената Польши в Беларусь
Все новости по теме Беларусь-Польша, Иностранный бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru