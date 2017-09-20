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Эволюция образа: как менялся стиль Дженнифер Лоуренс

20.09.2017 - 12:43

В 2017 году голливудская любимица Дженнифер Лоуренс то и дело дает поводы говорить о себе. То весь мир обсуждает ее роман с Дарреном Аронофски, который старше ее на 21 год, то актриса приводит в негодование поклонников комиксов своим отказом сниматься в продолжение «Людей Икс», а потом ошарашивает их же новостью, что все же вернется к роли Мистик.

Дженнифер Лоуренс несколько раз становилась самой высокооплачиваемой актрисой в мире (читать).

В последний месяц имя Лоуренс и вовсе не сходит со страниц таблоидов. Началось все со скандального фильма «мама!» того же Аронофски. Картина обещала быть самым громких и неоднозначным проектом года, а оказалась сложным и пафосным высказыванием на простые темы, холодной критике которой Дженнифер стала не последней причиной. Во время промо-тура «мамы!» актриса отказалась говорить с российскими журналистами, объяснив отказ «политическими причинами». Не успели русские поклонники Лоуренс прийти в себя, как в сети появился трейлер ее нового фильма «Красный воробей», где девушка играет русскую шпионку с самым распространенным славянским именем Доминика!

Дженнифер Лоуренс рассказала об унизительном знакомстве с Копполой и других своих «проколах».

Последней громкой новостью об актрисе стало заявление, что она уходит из кино на два года. Такой долгий перерыв в столь юном возрасте (в августе Дженнифер исполнилось 27 лет) может плохо отразится на карьере, но Лоуренс уже неоднократно доказывала, что общие правила на нее не распространяются.

Мы предлагаем вам посмотреть на то, как менялся стиль Дженнифер, и как за десять лет из милой девочки она превратилась в ту актрису, которую мы знаем сейчас.

Е! 2007 год
Фото. Е! 2007 год
Variety. 2007 год
Фото. Variety. 2007 год
THR. 2008 год
Фото. THR. 2008 год
THR. 2008 год. С призом лучше молодой актрисе на Венецианском фестивале.
Фото. THR. 2008 год. С призом лучше молодой актрисе на Венецианском фестивале.
Variety. 2009 год
Фото. Variety. 2009 год
Getty Images. 2009 год.
Фото. Getty Images. 2009 год.
Е! 2010 год
Фото. Е! 2010 год
Е! 2010 год
Фото. Е! 2010 год
THR. 2011 год
Фото. THR. 2011 год
THR. 2011 год. Первая номинация на «Оскар».
Фото. THR. 2011 год. Первая номинация на «Оскар».
Getty Images. 2012 год.
Фото. Getty Images. 2012 год.
Variety. 2012 год
Фото. Variety. 2012 год
THR. 2013 год.
Фото. THR. 2013 год.
THR. 2013 год. Это платье навсегда вошло в историю «Оскара».
Фото. THR. 2013 год. Это платье навсегда вошло в историю «Оскара».
Vanity Fair. 2013 год.
Фото. Vanity Fair. 2013 год.
Vanity Fair. 2013 год.
Фото. Vanity Fair. 2013 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
Getty Images. 2015 год.
Фото. Getty Images. 2015 год.
Е! 2015 год
Фото. Е! 2015 год
Vanity Fair. 2015 год.
Фото. Vanity Fair. 2015 год.
Е! 2015 год
Фото. Е! 2015 год
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
Variety. 2016 год
Фото. Variety. 2016 год
Getty Images. 2016 год.
Фото. Getty Images. 2016 год.
Vanity Fair. 2016 год.
Фото. Vanity Fair. 2016 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.

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