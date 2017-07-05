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Эволюция образа: как менялся стиль Джулии Робертс

05.07.2017 - 11:15

В прошлом году 49-летняя Джулия Робертс в пятый раз получила звание самой красивой женщины планеты. Зрители полюбили ее за узнаваемую улыбку, заразительный смех и кудрявые волосы еще в «Красотке», и за 25 лет всенародное обожание не ослабло, а стало еще сильнее.

В юном возрасте Джулия часто принимала участие в конкурсах красоты, но никогда не проходила дальше полуфинала. Зато теперь

она регулярно попадает в знаменитый список журнала People самых красивых людей мира.

Актриса является лицом многих брендов и косметических компаний, но к своей внешности относится весьма скептично. Робертс не считает себя стильной и говорит, что секрет ее красоты в хорошей наследственности. В повседневной жизни звезда обходится без макияжа и одевается максимально просто и удобно.

Поклонник Джулии Робертс сделал 82 татуировки с ее изображением (здесь подробнее).

Джулия говорит, что главное правило ухода за собой – не сидеть на месте. Вести активный образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться и ощущать гармонию с собой и окружающими. Актриса следует этим правилам и почти в пятьдесят выглядит также обворожительно, как и в двадцать. Давайте убедимся в этом лично.

juliaroberts.com. 1985 год
Фото. juliaroberts.com. 1985 год
Harpersbazaar. 1989 год
Фото. Harpersbazaar. 1989 год
Harpersbazaar. 1989 год
Фото. Harpersbazaar. 1989 год
TheHR. 1990 год
Фото. TheHR. 1990 год
DayX. 1991 год
Фото. DayX. 1991 год
Harpersbazaar. 1993 год
Фото. Harpersbazaar. 1993 год
Rex Features. 1994 год
Фото. Rex Features. 1994 год
Nany Won. 1995 год
Фото. Nany Won. 1995 год
TheHR. 1997 год
Фото. TheHR. 1997 год
Harpersbazaar. 1997 год
Фото. Harpersbazaar. 1997 год
DayX. 1998 год
Фото. DayX. 1998 год
TheHR. 1999 год
Фото. TheHR. 1999 год
TheHR. 1999 год
Фото. TheHR. 1999 год
Nany Won. 2000 год
Фото. Nany Won. 2000 год
TheHR. 2001 год
Фото. TheHR. 2001 год
TheHR. 2002 год
Фото. TheHR. 2002 год
DayX. 2004 год
Фото. DayX. 2004 год
TheHR. 2004 год
Фото. TheHR. 2004 год
Harpersbazaar. 2005 год
Фото. Harpersbazaar. 2005 год
TheHR. 2006 год
Фото. TheHR. 2006 год
Rex Features. 2007 год
Фото. Rex Features. 2007 год
TheHR. 2008 год
Фото. TheHR. 2008 год
Harpersbazaar. 2008 год
Фото. Harpersbazaar. 2008 год
Rex Features. 2009 год
Фото. Rex Features. 2009 год
TheHR. 2010 год
Фото. TheHR. 2010 год
Harpersbazaar. 2010 год
Фото. Harpersbazaar. 2010 год
TheHR. 2011 год
Фото. TheHR. 2011 год
Nany Won. 2012 год
Фото. Nany Won. 2012 год
Nany Won. 2013 год
Фото. Nany Won. 2013 год
Harpersbazaar. 2013 год
Фото. Harpersbazaar. 2013 год
TheHR. 2014 год
Фото. TheHR. 2014 год
Harpersbazaar. 2014 год
Фото. Harpersbazaar. 2014 год
DayX. 2015 год
Фото. DayX. 2015 год
TheHR. 2015 год
Фото. TheHR. 2015 год
Harpersbazaar. 2016 год
Фото. Harpersbazaar. 2016 год
TheHR. 2017 год
Фото. TheHR. 2017 год

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