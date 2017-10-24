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Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Бланшетт

24.10.2017 - 13:33

Через неделю в прокат выходит один из самых ожидаемых блокбастеров года –  третий фильм про приключения одного из команды Мстителей Тора. Главную злодейку в этой картине сыграет сама Кейт Бланшетт, и мы уверены, что с такой актрисой богиня смерти Хела точно не затеряется среди блеклых антогонистов Marvel.

Эта замечательная австралийская актриса давно славится тем, что может сыграть любую роль. В ее фильмографии были и образ королевы Елизаветы, и эльфийки Галадриэль, и голливудской дивы Кэтрин Хэпберн, и бравой советской шпионки. В 2007 Кейт сыграла самого Боба Дилана, а в недавнем «Манифесто» примерила на себя сразу 13(!) образов. Творческому многообразию Бланшетт можно только позавидовать, но не меньше ее картин привлекает внимание безупречный стиль актрисы.

Кейт признается, что у нее часто не хватает времени на себя, но ее выходы в свет всегда безупречны. Бланшетт выделяется на ковровых дорожках гордой осанкой, идеальной прической и изящными нарядами, среди которых практически не бывает модных фиаско.

Мы предлагаем вам  убедиться в этом лично и посмотреть на то, как менялась Кейт и ее стиль на протяжении всей звездной карьеры актрисы.

Vanity Fair. 1994 год.
Фото. Vanity Fair. 1994 год.
Vanity Fair. 1995 год.
Фото. Vanity Fair. 1995 год.
Vanity Fair. 1997 год.
Фото. Vanity Fair. 1997 год.
THR. 1998 год.
Фото. THR. 1998 год.
Vanity Fair. 1998 год.
Фото. Vanity Fair. 1998 год.
THR. 1999 год.
Фото. THR. 1999 год.
THR. 1999 год.
Фото. THR. 1999 год.
THR. 2000 год.
Фото. THR. 2000 год.
THR. 2002 год.
Фото. THR. 2002 год.
THR. 2002 год.
Фото. THR. 2002 год.
THR. 2003 год.
Фото. THR. 2003 год.
THR. 2003 год.
Фото. THR. 2003 год.
THR. 2004 год.
Фото. THR. 2004 год.
THR. 2004 год.
Фото. THR. 2004 год.
THR. 2005 год.
Фото. THR. 2005 год.
THR. 2005 год.
Фото. THR. 2005 год.
Vanity Fair. 2006 год.
Фото. Vanity Fair. 2006 год.
THR. 2007 год.
Фото. THR. 2007 год.
THR. 2007 год.
Фото. THR. 2007 год.
Vanity Fair. 2008 год.
Фото. Vanity Fair. 2008 год.
THR. 2008 год.
Фото. THR. 2008 год.
Vogue. 2009 год.
Фото. Vogue. 2009 год.
THR. 2010 год.
Фото. THR. 2010 год.
Vanity Fair. 2010 год.
Фото. Vanity Fair. 2010 год.
THR. 2011 год.
Фото. THR. 2011 год.
THR. 2011 год.
Фото. THR. 2011 год.
THR. 2012 год.
Фото. THR. 2012 год.
THR. 2012 год.
Фото. THR. 2012 год.
Vanity Fair. 2013 год.
Фото. Vanity Fair. 2013 год.
THR. 2013 год.
Фото. THR. 2013 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2015 год.
Фото. THR. 2015 год.
THR. 2015 год.
Фото. THR. 2015 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.
Vanity Fair. 2017 год.
Фото. Vanity Fair. 2017 год.

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