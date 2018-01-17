﻿ Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Уинслет | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Уинслет

17.01.2018 - 15:02

Кейт Уинслет одна из самых талантливых и красивых актрис нашего времени, но при этом ее внешность и стиль нельзя назвать идеальными. Кейт никогда не была худышкой, часто экспериментировала с внешним видом, а некоторые ее выходы на ковровую дорожку навсегда прописались среди худших.

В 90-ых актриса отдавала предпочтение ярким аляповатым нарядам и грубой тракторной подошве. Выйдя замуж за режиссера Сэма Мендеса, Кейт освоила женственные платья, но только в последние годы стиль Уинслет пришел к балансу, который обеспечил ей звание «Королевы красных дорожек».

«Разве женщина непременно должна быть тощей, чтобы считаться сексуальной?»

Сейчас Кейт живет в полном балансе с собой. Актриса признается, что только перешагнув рубеж сорокалетия поняла, что совершенства не существует и смогла расслабиться. Совсем скоро на экраны выходит новый фильм Вуди Алена «Колесо чудес», в котором Уинслет сыграла свою лучшую роль за последние годы. Это отличный повод вспомнить самые яркие наряды актрисы и проследить то, как менялся ее стиль с начала 90-ых и до наших дней.

Кейт Уинслет снова снимется у Джеймса Кэмерона – подробности здесь.

DayX. 1980-е годы.
Фото. DayX. 1980-е годы.
imbd.com. 1992 год.
Фото. imbd.com. 1992 год.
imbd.com. 1994год.
Фото. imbd.com. 1994год.
Harpersbazaar. 1995 год.
Фото. Harpersbazaar. 1995 год.
THR. 1996 год.
Фото. THR. 1996 год.
THR. 1997 год.
Фото. THR. 1997 год.
THR. 1997 год.
Фото. THR. 1997 год.
Nany Won. 1997 год.
Фото. Nany Won. 1997 год.
THR. 1998 год.
Фото. THR. 1998 год.
THR. 1998 год.
Фото. THR. 1998 год.
Nany Won. 1999 год.
Фото. Nany Won. 1999 год.
Rex Features. 2000 год.
Фото. Rex Features. 2000 год.
Rex Features. 2000 год.
Фото. Rex Features. 2000 год.
LLL.com. 2001 год.
Фото. LLL.com. 2001 год.
Rex Features. 2002 год.
Фото. Rex Features. 2002 год.
THR. 2002 год.
Фото. THR. 2002 год.
Variety. 2004 год.
Фото. Variety. 2004 год.
THR. 2004 год.
Фото. THR. 2004 год.
THR. 2005 год.
Фото. THR. 2005 год.
THR. 2005 год.
Фото. THR. 2005 год.
Variety. 2006 год.
Фото. Variety. 2006 год.
THR. 2006 год.
Фото. THR. 2006 год.
THR. 2007 год.
Фото. THR. 2007 год.
Rex Features. 2007 год.
Фото. Rex Features. 2007 год.
THR. 2007 год.
Фото. THR. 2007 год.
Vanity Fair. 2008 год.
Фото. Vanity Fair. 2008 год.
THR. 2009 год.
Фото. THR. 2009 год.
THR. 2009 год.
Фото. THR. 2009 год.
THR. 2009 год.
Фото. THR. 2009 год.
THR. 2010 год.
Фото. THR. 2010 год.
Vanity Fair. 2010 год.
Фото. Vanity Fair. 2010 год.
THR. 2011 год.
Фото. THR. 2011 год.
THR. 2011 год.
Фото. THR. 2011 год.
Vanity Fair. 2012 год.
Фото. Vanity Fair. 2012 год.
Е! 2012 год.
Фото. Е! 2012 год.
THR. 2013 год.
Фото. THR. 2013 год.
Vanity Fair. 2013 год.
Фото. Vanity Fair. 2013 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2015 год.
Фото. THR. 2015 год.
Vanity Fair. 2015 год.
Фото. Vanity Fair. 2015 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
Vanity Fair. 2017 год.
Фото. Vanity Fair. 2017 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сериал «Клиника» может вернуться в виде полнометражного фильма
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом и установило еще несколько рекордов
Marvel анонсировал сольный фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон
10 самых ожидаемых сериалов 2018 года
5 потрясающих фильмов-мюзиклов для любой аудитории
Золотой глобус-2018: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» признали лучшим фильмом
Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»
Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года
Все новости по теме Кино
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru