новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи

23.08.2017 - 12:42

Несколько дней назад сеть взорвали обсуждения Моники Беллуччи, чья фотосессия для Vanity Fair всколыхнула интернет. На этих снимках 52-летняя актриса выглядит гораздо моложе своих лет, а ее красоте и шарму могут позавидовать куда более юные коллеги.

Моника уже более тридцати лет радует мир своими работами в кино и модельном бизнесе, а ведь в профессию она попала совершенно случайно – девушка подрабатывала моделью, чтобы заработать на колледж. Но модные дома не могли пройти мимо очаровательной итальянки. В 1988 она подписала контракт с Elite Model Management, а уже через год стала лицом Dolce & Gabbana.

Беллуччи всегда отличалась от остальных моделей особой смелостью – ее не пугали экстремальные съемки, фотосессии в далеких странах, обнажение перед камерой. Эта смелость и привела ее в кино, где она довольно быстро прошла путь от эпизодов до главных ролей не только в Европе, но и в Голливуде. На ее счету ведущие роли в «Квартире», «Малене» (этот фильм и вовсе считается главным в карьере актрисы), «Необратимости», «Страстях Христовых», «Братьях Гримм».

Сейчас Моника в первую очередь актриса, но связи с миром моды она не разорвала. Она по-прежнему сотрудничает с D&G и другими модными брендами, которые зовут Беллуччи стать лицом своей новой продукции.

Стоит отметить, что сама актриса неоднократно признавалась в том, что

она очень ленива, любит поесть и никогда особо не задумывается о том, что на ней надето.

И если Моника не лукавит, то остается только пожелать, чтобы у всех был такой врожденный вкус. Давайте вместе посмотрим на то, как стиль Беллуччи менялся на протяжении тридцати семи лет, но всегда оставался элегантным и утонченным.

Elite Model Management. 1980 год
Фото. Elite Model Management. 1980 год
Elite Model Management. 1984 год
Фото. Elite Model Management. 1984 год
Elite Model Management. 1987 год
Фото. Elite Model Management. 1987 год
Elite Model Management. 1988 год
Фото. Elite Model Management. 1988 год
Elite Model Management. 1990 год
Фото. Elite Model Management. 1990 год
Dolce & Gabbana. 1991 год
Фото. Dolce & Gabbana. 1991 год
Elle. 1992 год
Фото. Elle. 1992 год
Harper's bazzar. 1993 год
Фото. Harper's bazzar. 1993 год
Getty. 1996 год
Фото. Getty. 1996 год
Dolce & Gabbana. 1997 год
Фото. Dolce & Gabbana. 1997 год
Elle. 1999 год
Фото. Elle. 1999 год
Getty. 2000 год
Фото. Getty. 2000 год
Elle. 2001 год
Фото. Elle. 2001 год
Getty. 2002 год
Фото. Getty. 2002 год
TheHR. 2002 год
Фото. TheHR. 2002 год
Elle. 2003 год
Фото. Elle. 2003 год
TheHR. 2003 год
Фото. TheHR. 2003 год
Elle. 2004 год
Фото. Elle. 2004 год
Getty. 2005 год
Фото. Getty. 2005 год
Elle. 2006 год
Фото. Elle. 2006 год
Getty. 2007 год
Фото. Getty. 2007 год
Elle. 2007 год
Фото. Elle. 2007 год
TheHR. 2008 год
Фото. TheHR. 2008 год
TheHR. 2009 год
Фото. TheHR. 2009 год
Elle. 2010 год
Фото. Elle. 2010 год
TheHR. 2010 год
Фото. TheHR. 2010 год
TheHR. 2011 год
Фото. TheHR. 2011 год
Dolce & Gabbana. 2012 год
Фото. Dolce & Gabbana. 2012 год
Getty. 2013 год
Фото. Getty. 2013 год
Elle. 2014 год
Фото. Elle. 2014 год
TheHR. 2014 год
Фото. TheHR. 2014 год
TheHR. 2015 год
Фото. TheHR. 2015 год
Elle. 2015 год
Фото. Elle. 2015 год
TheHR. 2016 год
Фото. TheHR. 2016 год
TheHR. 2017 год
Фото. TheHR. 2017 год
TheHR. 2017 год
Фото. TheHR. 2017 год

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Мятежный дух»
5 лучших русских фантастических фильмов
«Из всех заповедей важнейшей я почитал одиннадцатую»: Андрей Кончаловский отмечает 80-летний юбилей
Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»
7 экранизаций, которые не уступают книгам
Кинопремьеры 17 августа: комедии с Александром Реввой, Райаном Рейнолдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном
Фотофакт: лучшие роли Веры Глаголевой
Выборгский замок в Ленинградской области станет частью мира «Игры престолов»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru