Эволюция: творческий путь Бенедикта Камбербэтча

Фото. pm.com. Родился Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч в 1976 году в творческой семье британских актеров Тимоти Карлтона и Ванды Ветхам (спустя много лет родители сыграли вместе с ним в «Шерлоке»).
Фото. pm.com. В 12 лет юный Бенедикт впервые попробовал себя в театре. Его дебютом стала роль королевы фей Титании в шекспировском «Сне в летнюю ночь». Актерское образование парень получал в Манчестерском университете и Лондонской академии драматических искусств.
Фото. pm.com. Ранняя театральная карьера сложилась у молодого актера крайне удачно. Бенедикт играл в ведущих английских театрах (даже в том самом «Глобусе»), а роль в пьесе «Гедде Габлер» принесла ему первую номинацию на премию имени Лоуренса Оливье.
Фото. imdb.com. В 2002 году состоялся дебют Камбербэтча на телевидении – небольшие роли в британских сериалах «Безмолвный свидетель», «Золотые поля», «Сердцебиение». А через год вышел первый полнометражный фильм актера «Убить короля».
Фото. imdb.com. Первой заметной ролью актера стал образ одного из сыновей героя Хью Лори в сериале «Немного за сорок». Шоу продержалось в эфире совсем недолго, но получило хвалебную критику и со временем приобрело культовый статус.
Фото. dn.uk. Критики разглядели молодой талант через год – в 2004 Бенедикт сыграл Стивена Хокинга. Это была первая биографическая лента об известном ученом. Самому Хокингу, кстати, фильм не очень понравился, но старания Камбербэтча он оценил.
Фото. imdb.com. В 2006 году актер сыграл антигероя в молодежной комедии «Попасть в десятку», но остался совершенно незамеченным в тени исполнителя главной роли Джеймса МакЭвоя.
Фото. imdb.com. Спустя год Камбербэтчу снова пришлось подыгрывать Джеймсу, но на этот раз проект был серьезнее и масштабнее. Драма «Искупление» признана оной из лучших историй любви последнего десятилетия.
Фото. imdb.com. В 2010 году пришел звездный час Бенедикта. Телеканал ВВС начал трансляцию первого сезона «Шерлока». На актера обрушилась мгновенная слава и перед ним открылись двери в любые проекты. На сегодняшний день снято четыре сезона сериала, о судьбе пятого ничего неизвестно.
Фото. TheHR. Громкая популярность оказалась плохо совместима с личной жизнью. В 2011 году Бенедикт расстался со своей девушкой Оливией Пуле, с которой был вместе 12 лет.
Фото. Variety. Успех в кино и на телевидении не соблазнил Камбербэтча бросить театр. В 2011 он с успехом играл чудовище Франкенштейна в одноименной пьесе. Его партнером по сцене стал еще один Шерлок из американского «Элементарно» Джонни Ли Миллер.
Фото. imdb.com. Роль у Стивена Спилберга – безоговорочный успех для любого актера. Бенедикт в фильме «Боевой конь».
Фото. TheHR. В 2012 году актер решил попробовать себя в технологии захвата движений и сыграл Некроманта и дракона Смауга в трилогии «Хоббит».
Фото. imdb.com. В 2013 году актер блестяще сыграл злодея Хана во второй части перезапущенного «Звездного пути». Команда Энтерпрайза встретила в его лице достойного соперника.
Фото. imdb.com. За роль Алана Тьюринга в биографической драме «Игра в имитацию» Бенедикт удостоился номинации на «Оскар». Сам фильм получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а чуть позже стал фигурантом скандала, где его обвинили в полном несоответствии историческим фактам.
Фото. TheHR. В 2014 году Камбербэтч начал встречаться с актрисой Софи Хантер. В 2015 году пара поженилась, а сейчас они счастливые родители двух мальчишек Кристофера и Хела.
Фото. Variety. 13 июня 2015 года королевой Елизаветой II актер был пожалован в командоры ордена Британской империи.
Фото. imdb.com. Небольшая роль модели-трансгендера в сатирической комедии Бена Стиллера «Образцовый самец 2» вызвала огромный скандал и подтолкнула поклонников Бенедикта бойкотировать фильм.
Фото. imdb.com. В 2016 году Камбербэтч дополнил своим участием киновселенную Marvel. Сольный фильм о докторе Стивене Стрэндже имел огромный успех, скоро это персонаж присоединится к команде Мстителей, а в будущем студия планирует сделать его идеологической заменой Тони Старку.
Фото. TheHR. 19 июля Бенедикту Камбербэтчу исполняется 41 год. Мы желаем ему больше интересных проектов, личного счастья, а всем его фанатам – пятого сезона «Шерлока».