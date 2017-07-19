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Эволюция: творческий путь Бенедикта Камбербэтча

19.07.2017 - 13:18

Кинематограф сегодняшнего дня невозможно представить без ассиметричного, но невероятно запоминающегося лица Бенедикта Камбербэтча. Этот актер действительно повсюду – он играет главную роль в одном из лучших сериалов современного телевидения, занимает важную позицию во вселенной Marvel, периодически появляется в академических драмах и многомиллионных блокбастерах. А ведь Бенедикт на наших экранах (и в наших сердцах) совсем недолго – широкая публика выучила его труднопроизносимую фамилию только в 2010 году, когда вышел первый эпизод «Шерлока».

Бенедикт Камбербэтч спародировал выдру, а потом избил плюшевого медведя (смотрите здесь)

До премьеры многосерийного шоу о знаменитом сыщике Камбербэтч был преимущественно театральным актером. Он засветился во многих фильмах и сериалах, но всегда оставался в тени именитых коллег. Зато сейчас Бенедикту охотно отдают главные роли, доверяют ему целые франшизы. И актер оправдывает все возложенные на него ожидания.

Творческий путь Камбербэтча и его приход к славе феноменальны, и когда-нибудь обязательно станут предметом для исследования искусствоведов. А пока давайте обратим внимание на самые важные вехи биографии нашего героя и проследим его восхождение с театральных подмостков до пьедестала одного из самых востребованных голливудских актеров.

16-летний двойник актера Бенедикта Камбербэтча стал знаменитостью в Сети (здесь подробности).

pm.com. Родился Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч в 1976 году в творческой семье британских актеров Тимоти Карлтона и Ванды Ветхам (спустя много лет родители сыграли вместе с ним в «Шерлоке»).
Фото. pm.com. Родился Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч в 1976 году в творческой семье британских актеров Тимоти Карлтона и Ванды Ветхам (спустя много лет родители сыграли вместе с ним в «Шерлоке»).
pm.com. В 12 лет юный Бенедикт впервые попробовал себя в театре. Его дебютом стала роль королевы фей Титании в шекспировском «Сне в летнюю ночь». Актерское образование парень получал в Манчестерском университете и Лондонской академии драматических искусств.
Фото. pm.com. В 12 лет юный Бенедикт впервые попробовал себя в театре. Его дебютом стала роль королевы фей Титании в шекспировском «Сне в летнюю ночь». Актерское образование парень получал в Манчестерском университете и Лондонской академии драматических искусств.
pm.com. Ранняя театральная карьера сложилась у молодого актера крайне удачно. Бенедикт играл в ведущих английских театрах (даже в том самом «Глобусе»), а роль в пьесе «Гедде Габлер» принесла ему первую номинацию на премию имени Лоуренса Оливье.
Фото. pm.com. Ранняя театральная карьера сложилась у молодого актера крайне удачно. Бенедикт играл в ведущих английских театрах (даже в том самом «Глобусе»), а роль в пьесе «Гедде Габлер» принесла ему первую номинацию на премию имени Лоуренса Оливье.
imdb.com. В 2002 году состоялся дебют Камбербэтча на телевидении – небольшие роли в британских сериалах «Безмолвный свидетель», «Золотые поля», «Сердцебиение». А через год вышел первый полнометражный фильм актера «Убить короля».
Фото. imdb.com. В 2002 году состоялся дебют Камбербэтча на телевидении – небольшие роли в британских сериалах «Безмолвный свидетель», «Золотые поля», «Сердцебиение». А через год вышел первый полнометражный фильм актера «Убить короля».
imdb.com. Первой заметной ролью актера стал образ одного из сыновей героя Хью Лори в сериале «Немного за сорок». Шоу продержалось в эфире совсем недолго, но получило хвалебную критику и со временем приобрело культовый статус.
Фото. imdb.com. Первой заметной ролью актера стал образ одного из сыновей героя Хью Лори в сериале «Немного за сорок». Шоу продержалось в эфире совсем недолго, но получило хвалебную критику и со временем приобрело культовый статус.
dn.uk. Критики разглядели молодой талант через год – в 2004 Бенедикт сыграл Стивена Хокинга. Это была первая биографическая лента об известном ученом. Самому Хокингу, кстати, фильм не очень понравился, но старания Камбербэтча он оценил.
Фото. dn.uk. Критики разглядели молодой талант через год – в 2004 Бенедикт сыграл Стивена Хокинга. Это была первая биографическая лента об известном ученом. Самому Хокингу, кстати, фильм не очень понравился, но старания Камбербэтча он оценил.
imdb.com. В 2006 году актер сыграл антигероя в молодежной комедии «Попасть в десятку», но остался совершенно незамеченным в тени исполнителя главной роли Джеймса МакЭвоя.
Фото. imdb.com. В 2006 году актер сыграл антигероя в молодежной комедии «Попасть в десятку», но остался совершенно незамеченным в тени исполнителя главной роли Джеймса МакЭвоя.
imdb.com. Спустя год Камбербэтчу снова пришлось подыгрывать Джеймсу, но на этот раз проект был серьезнее и масштабнее. Драма «Искупление» признана оной из лучших историй любви последнего десятилетия.
Фото. imdb.com. Спустя год Камбербэтчу снова пришлось подыгрывать Джеймсу, но на этот раз проект был серьезнее и масштабнее. Драма «Искупление» признана оной из лучших историй любви последнего десятилетия.
imdb.com. В 2010 году пришел звездный час Бенедикта. Телеканал ВВС начал трансляцию первого сезона «Шерлока». На актера обрушилась мгновенная слава и перед ним открылись двери в любые проекты. На сегодняшний день снято четыре сезона сериала, о судьбе пятого ничего неизвестно.
Фото. imdb.com. В 2010 году пришел звездный час Бенедикта. Телеканал ВВС начал трансляцию первого сезона «Шерлока». На актера обрушилась мгновенная слава и перед ним открылись двери в любые проекты. На сегодняшний день снято четыре сезона сериала, о судьбе пятого ничего неизвестно.
TheHR. Громкая популярность оказалась плохо совместима с личной жизнью. В 2011 году Бенедикт расстался со своей девушкой Оливией Пуле, с которой был вместе 12 лет.
Фото. TheHR. Громкая популярность оказалась плохо совместима с личной жизнью. В 2011 году Бенедикт расстался со своей девушкой Оливией Пуле, с которой был вместе 12 лет.
Variety. Успех в кино и на телевидении не соблазнил Камбербэтча бросить театр. В 2011 он с успехом играл чудовище Франкенштейна в одноименной пьесе. Его партнером по сцене стал еще один Шерлок из американского «Элементарно» Джонни Ли Миллер.
Фото. Variety. Успех в кино и на телевидении не соблазнил Камбербэтча бросить театр. В 2011 он с успехом играл чудовище Франкенштейна в одноименной пьесе. Его партнером по сцене стал еще один Шерлок из американского «Элементарно» Джонни Ли Миллер.
imdb.com. Роль у Стивена Спилберга – безоговорочный успех для любого актера. Бенедикт в фильме «Боевой конь».
Фото. imdb.com. Роль у Стивена Спилберга – безоговорочный успех для любого актера. Бенедикт в фильме «Боевой конь».
TheHR. В 2012 году актер решил попробовать себя в технологии захвата движений и сыграл Некроманта и дракона Смауга в трилогии «Хоббит».
Фото. TheHR. В 2012 году актер решил попробовать себя в технологии захвата движений и сыграл Некроманта и дракона Смауга в трилогии «Хоббит».
imdb.com. В 2013 году актер блестяще сыграл злодея Хана во второй части перезапущенного «Звездного пути». Команда Энтерпрайза встретила в его лице достойного соперника.
Фото. imdb.com. В 2013 году актер блестяще сыграл злодея Хана во второй части перезапущенного «Звездного пути». Команда Энтерпрайза встретила в его лице достойного соперника.
imdb.com. За роль Алана Тьюринга в биографической драме «Игра в имитацию» Бенедикт удостоился номинации на «Оскар». Сам фильм получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а чуть позже стал фигурантом скандала, где его обвинили в полном несоответствии историческим фактам.
Фото. imdb.com. За роль Алана Тьюринга в биографической драме «Игра в имитацию» Бенедикт удостоился номинации на «Оскар». Сам фильм получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а чуть позже стал фигурантом скандала, где его обвинили в полном несоответствии историческим фактам.
TheHR. В 2014 году Камбербэтч начал встречаться с актрисой Софи Хантер. В 2015 году пара поженилась, а сейчас они счастливые родители двух мальчишек Кристофера и Хела.
Фото. TheHR. В 2014 году Камбербэтч начал встречаться с актрисой Софи Хантер. В 2015 году пара поженилась, а сейчас они счастливые родители двух мальчишек Кристофера и Хела.
Variety. 13 июня 2015 года королевой Елизаветой II актер был пожалован в командоры ордена Британской империи.
Фото. Variety. 13 июня 2015 года королевой Елизаветой II актер был пожалован в командоры ордена Британской империи.
imdb.com. Небольшая роль модели-трансгендера в сатирической комедии Бена Стиллера «Образцовый самец 2» вызвала огромный скандал и подтолкнула поклонников Бенедикта бойкотировать фильм.
Фото. imdb.com. Небольшая роль модели-трансгендера в сатирической комедии Бена Стиллера «Образцовый самец 2» вызвала огромный скандал и подтолкнула поклонников Бенедикта бойкотировать фильм.
imdb.com. В 2016 году Камбербэтч дополнил своим участием киновселенную Marvel. Сольный фильм о докторе Стивене Стрэндже имел огромный успех, скоро это персонаж присоединится к команде Мстителей, а в будущем студия планирует сделать его идеологической заменой Тони Старку.
Фото. imdb.com. В 2016 году Камбербэтч дополнил своим участием киновселенную Marvel. Сольный фильм о докторе Стивене Стрэндже имел огромный успех, скоро это персонаж присоединится к команде Мстителей, а в будущем студия планирует сделать его идеологической заменой Тони Старку.
TheHR. 19 июля Бенедикту Камбербэтчу исполняется 41 год. Мы желаем ему больше интересных проектов, личного счастья, а всем его фанатам – пятого сезона «Шерлока».
Фото. TheHR. 19 июля Бенедикту Камбербэтчу исполняется 41 год. Мы желаем ему больше интересных проектов, личного счастья, а всем его фанатам – пятого сезона «Шерлока».

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