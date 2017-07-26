Эволюция: творческий путь Джейсона Стейтема

Фото. JS.com. Джейсон родился в маленьком английском городке Дербшир в семье лаундж-певца и портнихи. Мальчик был вторым ребенком в семье, и отец воспитывал их с братом настоящими спортсменами. Старший ребенок увлекся боевыми искусствами и частенько использовал маленького братишку в качестве «груши», а сам Джейсон отдавал предпочтение водным видам спорта.
Фото. sport.ru. В школе парнишка занимался футболом и кикбоксингом, но тогда же в нем проснулась любовь к театру. Однако об актерстве пришлось забыть, когда в 1988 году Джейсон вошел в Олимпийскую сборную Великобритании по прыжкам в воду. На играх 1992 года Стэйтем занял 12 место. (На фото Джейсон (справа) с командой сборной СССР).
Фото. JS.com. После ухода из профессионального спорта Джейсон долго не мог найти себе место, а потом с головой ушел в уличную торговлю. Будущий актер продавал бижутерию, часы, парфюмерию и заработал себе славу знатного зазывалы, который мог «втюхать» случайным прохожим что угодно.
Фото. tommyH.uk. В конце 90-х Стейтема случайно заметил рекламный агент фирмы Tommy Hilfiger и пригласил статного молодого человека рекламировать брендовые джинсы. Работу модели Джейсон успешно совмещал с торговлей.
Фото. imdb.com. Спустя некоторое время владелец Tommy Hilfiger стал продюсером дебютной картины начинающего режиссера Гая Ричи. Именно он и порекомендовал постановщику присмотреться к Джейсону. На пробах Ричи попросил Стейтема продать ему что-нибудь бесполезное, и Джейсон сделал это так виртуозно, что роль в «Карты, деньги, два ствола» была у него в кармане.
Фото. imdb.com. Следующая роль начинающего актера тоже была у Гая Ричи. В «Большом куше» у Джейсона было больше экранного времени, а образ намного интереснее дебютного.
Фото. imdb.com. Одна из ранних ролей актера – английская спортивная комедия «Костолом» о тюремном чемпионате по футболу. В этой уморительной ленте снялся еще один постоянный актер фильмов Ричи Винни Джонс.
Фото. imdb.com. В начале нового тысячелетия Стейтем стал востребован и у других режиссеров. Одна за другой последовали роли в боевиках «Сделай погромче», «Война», «Ограбление по-итальянски», «Противостояние», «Призраки Марса», «Адреналин».
Фото. imdb.com. Экранный образ Джейсона окончательно сформировала главная роль в «Перевозчике» Люка Бессона. Здесь актеру пригодилась спортивная подготовка и уроки борьбы от отца и брата. Практически все трюки в фильме он выполнил сам. За перевозчика Стейтем получил первый гонорар более $1 миллион и статус звезды боевиков.
Фото. TheHR. Настоящая известность и головокружительный успех не дали Джейсону забыть о старых друзьях – через несколько лет он снова снялся у Гая Риччи и картине «Револьвер». Фильм был встречен тепло, но не так восторженно как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».
Фото. TheHR. За почти двадцать лет карьеры Стейтем сыграл во множестве боевиком (которые, если уж совсем честно, друг от друга сможет отличить только самый преданный поклонник жанра), но были среди них и особо выделяющиеся. Сильвестр Сталлоне, например, сделал Джейсона незаменимой частью команды «Неудержимых». Трилогия с самыми крутыми актерами нашего времени вполне может обзавестись продолжением.
Фото. imdb.com. В последних частях «Форсажа» Джейсон Стейтем присоединился к и так огромному актерскому составу серии, но не затерялся среди звезд, а стал одним из самых ярких героев. Актер перетягивал на себя все зрительское внимание, и главная звезда франшизы Вин Дизель даже просил создателей вырезать из финального монтажа некоторые сцены Стейтема.
Фото. TheHR. Самая необычная и рвущая шаблоны роль Стейтема – ярчайшее появление в комедийном боевике «Шпион». Образ агента Форда, который считает себя невероятно крутым, но при этом постоянно попадает в нелепые ситуации, продемонстрировал миру комедийный талант Джейсона и высокий уровень самоиронии. Образ оказался столь удачным, что актер эксплуатирует его в обычной жизни (многие помнят «захват» режиссера фильма на «Золотом глобусе»), а зрителям обещают сольную картину о Рике Форде.
Фото. Variety. С личной жизнью у Стейтема полный порядок. После неудачных романов с Келли Брук, которая бросила его ради актера Билли Зейна, и Софи Монк Джейсон встретил модель Рози Хантингтон-Уайтли. Двадцатилетняя разница в возрасте не мешает возлюбленным – они вместе уже семь лет.
Фото. TheHR. 24 июня этого года у Рози и Джейсона родился первенец – мальчика назвали Джеком Оскаром Стейтемом.
Фото. life. ru. «Безнадёжно — это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить».