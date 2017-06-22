Эволюция: творческий путь Мерил Стрип

Фото. TheHR. Мери Луиза Стрип была поздним ребенком в семье фармацевта и художницы. С детства будущая актриса увлекалась театром и музыкой. Интересна история фамилии Стрип. Предки Мерил – испанские евреи – в эмиграционных документах вместо подписи ставили прочерк. «Стрип» переводится как «линия».
Фото. TheHR. Закончила Драматическую школу Йельского университета. В 1975 году состоялся дебют Мерил на Бродвее. За роль в «Двадцати семи вагонах хлопка» по Т. Уильямсу актриса была номинирована на «Тони».
Фото. imdb.com. В 1977 году Мерил Стрип дебютировала в кино в драме «Джулия». На площадке начинающая актриса работала с Ванессой Редгрейв, Максимилианом Шеллом и Джейн Фондой, которая учила Мерил азам работы перед камерой.
Фото. imdb.com. Первую номинацию на «Оскар» Стрип получила за роль второго плана в фильме о вьетнамской войне «Охотник на оленей». Экранным партнером Мерил в этом фильме был Роберт Де Ниро.
Фото. Life. В 1978 году в личной жизни актрисы произошла трагедия. Ее возлюбленный – актер Джон Кейзал – скончался от рака костного мозга. Актеры познакомились еще в театре, и Мерил была возле Кейзала до самой его смерти.
Фото. Life. Пережить потерю Стрип помогла встреча со скульптором Доном Гаммером. Они вместе и по сей день. В браке у пары родилось четверо детей.
Фото. TheHR. Дон Гаммер и Мерил Стрип, 2017 год.
Фото. imdb.com. Настоящей звездой Мерил сделала семейная драма «Крамер против Крамера». Роль женщины, которая уходит из семьи, оставляя мужа и маленького сына, принесла актрисе первый «Оскар». Стрип говорит, что правдоподобно сыграть эту роль ей помогли постоянные ссоры на съемочной площадке с Дастином Хоффманом, который исполнил роль ее мужа.
Фото. TheHR. Второй «Оскар» не заставил себя долго ждать. Актриса получила статуэтку за роль в драме «Выбор Софи». В фильме она сыграла женщину, которая попадает в концлагерь вместе с двумя детьми и должна сделать выбор – кто из малышей ей дороже.
Фото. imdb.com. Событием в киномире стал фильм Сидни Поллака «Из Африки» 1985 года. Картина получила главный «Оскар» за лучший фильм и подарила миру прекрасный дуэт Мерил Стрип и Роберта Редфорда.
Фото. imdb.com. Картина «Крик в ночи» добавила к коллекции наград актрисы еще и приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.
Фото. imdb.com. В 90-х Мерил захотелось попробовать себя в комедийном жанре. Фильм Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу» стал настоящим хитом, а дуэт Мерил Стрип со свернутой шеей и Голди Хоун с дыркой в животе надолго запомнился зрителям.
Фото. imdb.com. В фильме «Дикая река» Стрип снялась для того, чтобы впечатлить своих детей. Трюк удался – приключенческий триллер понравился не только детям актрисы, но и всему миру.
Фото. imdb.com. Очередная номинация на «Оскар» за роль в трогательном фильме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон» (1995). Фильм считается образцом жанра интеллектуальной мелодрамы.
Фото. imdb.com. Для роли учительницы музыки, которая обучает бедных гарлемских детей в фильме «Музыка сердца», актрисе пришлось научиться играть на скрипке.
Фото. kc.com. В 2001 году Мерил возвращается в театр. Целый сезон на Бродвее она играла роль Аркадиной в чеховской «Чайке».
Фото. Rex Archer. За фильм «Часы» Мерил Стрип, а также Николь Кидман и Джулианна Мур получили «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
Фото. imdb.com. Тринадцатой номинацией на «Оскар» за фильм «Адаптация» Мерил Стрип побила рекорд Кэтрин Хепберн – та была номинирована «только» 12 раз. Каждым последующим выдвижением на награду Стрип его обновляет.
Фото. imdb.com. В картине «Дьявол носит Prada» Мерил сыграла стервозного главного редактора модного журнала, чьем прототипом выступила Анна Винтур.
Фото. imdb.com. Солнечный и жизнерадостный мюзикл «Mamma MIA!», основанный на песнях «АББА», стал самым прибыльным фильмов в карьере Стрип.
Фото. imdb.com. Муж актрисы Дон Гаммер особенно любит роль жены в фильме «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», ведь для этой картины Мерил выучила десятки рецептов новых блюд.
Фото. TheHR. Третьего «Оскара» Стрип пришлось ждать почти 30 лет. Роль Маргарет Тетчер в фильме «Железная леди» сделала ее самой титулованной актрисой нашего времени.
Фото. imdb.com. Стрип серьезная драматическая актриса, но чувства юмора ей не занимать. Одна из ее лучших ролей последних лет – ведьма в сатирическом постмодернистском мюзикле «Чем дальше в лес…»
Фото. imdb.com. Последнюю номинацию на «Оскар» Мерил получила в этом году за роль безголосой оперной певицы «Флоренс Фостер Дженкинс».
Фото. TheHR. В 2017 году Мерил получила почетную премию «Золотой глобус». Ее речь против Дональда Трампа во время награждения произвела фурор во всем мире.
Фото. Variety. Мы поздравляем великую актрису с днем рождения и желаем ей счастья и дальнейших творческих успехов.