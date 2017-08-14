Эволюция: творческий путь Милы Кунис

Фото. m-kunis.com. Родилась Милена Марковна Кунис в 1983 году в Черновцах в семье учительницы физики Эльвиры и инженера-механика завода «Легмаш» Марка Борисовича. У Милы есть старший брат Михаил.
Фото. m-kunis.com. После распада СССР семья эмигрировала в Лос-Анджелес. Милу отдали в начальную школу, хотя девочка не знала ни слова по-английски. «Представьте себя глухой и слепой в семь лет», − комментирует тот период своей жизни актриса. Из-за языкового барьера у нее были большие трудности, но Мила выстояла и потихоньку освоилась на новом месте.
Фото. imdb.com. Уже в девять лет Мила начала брать уроки в школе актерского мастерства. После окончания школы девушка некоторое время посещала лекции в престижных университетах, но быстро поняла, что актерская профессия нравится ей намного больше.
Фото. imdb.com. С 1994 года Мила стала получать небольшие роли на телевидении. Симпатичную девочку часто снимали в рекламе, а в 1998 она попала на кастинг нового сериала «Шоу 70-ых». Создатели шоу искали актеров старше девятнадцати, так что четырнадцатилетняя Кунис скрыла свой возраст. Обман раскрылся после нескольких эпизодов, но авторы сериала не смогли прогнать талантливую девушку со съемочной площадки.
Фото. imdb.com. В тот же период пошли серьезные роли в кино. Например, Мила сыграла молодую героиню Анджелины Джоли в биографической драме об известной супермодели «Джиа».
Фото. m-kunis.com. В 2000 году судьба свела Кунис с Сетом Макфарлейном, который поручил ей озвучку одной из главных героинь своего мультсериала «Гриффины». К тому времени девушка сумела полностью избавиться от акцента. Мег Гриффин говорила голосом Милы тринадцать лет.
Фото. imdb.com. В 2002 году Миле досталась первая главная роль – она сыграла серийного убийцу в неофициальном продолжении «Американского психопата». Фильм этот откровенного В-уровня, но наличие в кадре Кунис делает его как минимум смотрибельным.
Фото. m-kunis.com. В том же году актриса начала встречаться с Маколеем Калкиным. Пара была вместе восемь лет, планировала свадьбу, но в 2010 году молодые люди неожиданно расстались. После расставания с Кунис и без того хрупкое душевное состояние Калкина достигло пика – актер впал в депрессию, стал принимать тяжелые наркотики и даже пытался покончить с собой.
Фото. imdb.com. На протяжении 2000-ых Мила снималась в «Шоу 70», регулярно появлялась в кино, но настоящий успех пришел к ней только в 2008 году после комедии «В пролете».
Фото. imdb.com. Укрепила же Кунис в числе звезд первой величины роль балерины в психологическом триллере Даррена Аранофски «Черный лебедь». За эту роль девушка выдвигалась на «Золотой глобус» и SAG, получила приз на Венецианском кинофестивале и возможность сниматься в любых фильмах.
Фото. imdb.com. Мила часто снимается в драмах, но ближе ей комедийный жанр. Прокатными хитами стали фильмы «Секс по дружбе», где партнером Кунис выступил Джастин Тимберлейк, и «Третий лишний». В комедии о говорящем мишке актрису снял создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн.
Фото. imdb.com. В 2013 году Кунис сыграла злодейку в картине «Оз: Великий и ужасный». Ведьма в ее исполнении не только наводит ужас на жителей сказочной страны, но и щеголяет в потрясающих нарядах.
Фото. imdb.com. Последний фильм Вачовски «Восхождение Юпитер» не стал хитом, был обруган критиками, но к Миле претензии минимальные. Она в главной роли – лучшее, что есть в картине.
Фото. Getty. В «Шоу 70-ых» Мила много лет играла вместе с Эштоном Кутчером, но актеры были просто друзьями. Однако в 2012 году у молодых людей неожиданно завязались отношения, через три года они поженились, а сейчас Эштон и Мила счастливые родители двух малышей – дочки Уайетт и сына Димитрия.
Фото. m-kunis.com
Фото. Vanity Fair. 14 августа Миле исполняется 34 года. Мы желаем ей счастья, творческих успехов и побольше интересных ролей в различных жанрах.
Фото. TheHR
Фото. R-day.ru
Фото. Variety
Фото. Vanity Fair