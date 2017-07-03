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Эволюция: творческий путь Тома Круза

03.07.2017 - 13:03

Том Круз уже много лет любимец журналистов. Мало кто из актеров с таким завидным постоянством предоставляет столько поводов говорить о себе. Здесь и его запутанная личная жизнь, и скандальная преданность саентологической церкви, и многочисленные выходки, причуды и судебные разбирательства. Из-за всего этого Круза многие недолюбливают, хотя и признают его талант.

Но стоит изучить биографию Тома Круза чуть лучше, и становится понятно, что этот человек не только весьма одаренный актер, но и сильная личность. Поражает то, сколько стараний и упорства понадобилось невысокому пареньку с дислексией из бедной семьи, чтобы выбиться в звезды первой величины и стать актером, с которым мечтают поработать многие именитые режиссеры.

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3 июля Том Круз празднует юбилей – актеру исполняется 55 лет, но этот атлетичный подтянутый мужчина не выглядит на свой возраст. За ним числится несколько крупных франшиз, его подруги становятся только моложе, а ради крутых фотографий актер с готовностью рискует жизнью. Мы предлагаем вам вместе с нами проследить путь Круза к славе и обратить внимание на самые ключевые моменты его биографии.

TheHR. Том был третьим ребенком в семье, которая переезжала так часто, что будущий актер даже не пытался завести друзей на новом месте. Круз сменил полтора десятка школ и снискал славу хулигана и драчуна, который не может прочитать ни строчки из-за дислексии.
Фото. TheHR. Том был третьим ребенком в семье, которая переезжала так часто, что будущий актер даже не пытался завести друзей на новом месте. Круз сменил полтора десятка школ и снискал славу хулигана и драчуна, который не может прочитать ни строчки из-за дислексии.
TheHR. В детстве мальчик активно занимался спортом, т.к. комплектовал из-за низкого роста. Семье не хватало денег и Тому с ранних лет приходилось стричь газоны, разносить почту и мыть машины. Круз два года отучился в семинарии и всерьез думал стать священником.
Фото. TheHR. В детстве мальчик активно занимался спортом, т.к. комплектовал из-за низкого роста. Семье не хватало денег и Тому с ранних лет приходилось стричь газоны, разносить почту и мыть машины. Круз два года отучился в семинарии и всерьез думал стать священником.
imdb.com. Первый театральный опыт будущего актера оказался удачным. Парень переехал в Нью-Йорк в поисках работы и случайно познакомился там с актрисой Брук Шилдс, которая нашла ему небольшую роль в своем фильме «Бесконечная любовь».
Фото. imdb.com. Первый театральный опыт будущего актера оказался удачным. Парень переехал в Нью-Йорк в поисках работы и случайно познакомился там с актрисой Брук Шилдс, которая нашла ему небольшую роль в своем фильме «Бесконечная любовь».
imdb.com. Уже в 1983 году Круз засветился в небольшой, но яркой роли в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои». В том же году вышло еще три картины с его участием.
Фото. imdb.com. Уже в 1983 году Круз засветился в небольшой, но яркой роли в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои». В том же году вышло еще три картины с его участием.
Variety. В начале карьеры у актера случился непродолжительный роман с певицей Шер, которая старше Круза на шестнадцать лет.
Фото. Variety. В начале карьеры у актера случился непродолжительный роман с певицей Шер, которая старше Круза на шестнадцать лет.
imdb.com. По-настоящему карьера Тома Круза началась после участия в фильме Ридли Скотта «Легенда» 1985 года. С тех пор у актера не вышло ни одного малозаметного фильма.
Фото. imdb.com. По-настоящему карьера Тома Круза началась после участия в фильме Ридли Скотта «Легенда» 1985 года. С тех пор у актера не вышло ни одного малозаметного фильма.
TheHR. В 1987 году Круз женился на актрисе Мими Роджерс, брак с которой продлился всего три года. Именно эта женщина сделала из Тома саентолога. По словам Круза, приверженцы учений Рона Хабборда избавили его от дислексии, что стало толчком к превращению его в главного пропагандиста непризнанной религии.
Фото. TheHR. В 1987 году Круз женился на актрисе Мими Роджерс, брак с которой продлился всего три года. Именно эта женщина сделала из Тома саентолога. По словам Круза, приверженцы учений Рона Хабборда избавили его от дислексии, что стало толчком к превращению его в главного пропагандиста непризнанной религии.
imdb.com. «Человек дождя» и по сей день остается самой оцененной критиками картиной в карьере Тома Круза.
Фото. imdb.com. «Человек дождя» и по сей день остается самой оцененной критиками картиной в карьере Тома Круза.
imdb.com. За роль ветерана вьетнамской войны в фильме Оливера Стоуна 1989 года актер получил первую в карьере номинацию на «Оскар».
Фото. imdb.com. За роль ветерана вьетнамской войны в фильме Оливера Стоуна 1989 года актер получил первую в карьере номинацию на «Оскар».
Variety. На съемках «Дней грома» Том встретил молодую австралийскую актрису Николь Кидман, которой было суждено стать его второй женой. Эти отношения продлились десять лет. За время брака пара усыновила двоих детей.
Фото. Variety. На съемках «Дней грома» Том встретил молодую австралийскую актрису Николь Кидман, которой было суждено стать его второй женой. Эти отношения продлились десять лет. За время брака пара усыновила двоих детей.
imdb.com. Лестер из «Дневников вампира» остается самым любимым кровопийцей в истории кино даже после многочисленных «Сумерек», «Дневников вампира» и «Настоящей крови».
Фото. imdb.com. Лестер из «Дневников вампира» остается самым любимым кровопийцей в истории кино даже после многочисленных «Сумерек», «Дневников вампира» и «Настоящей крови».
imdb.com. В 1996 году мир впервые увидел Круза в роли Итана Ханта в первой части «Миссия: невыполнима». В 2018 году нас ждет уже шестая часть цикла.
Фото. imdb.com. В 1996 году мир впервые увидел Круза в роли Итана Ханта в первой части «Миссия: невыполнима». В 2018 году нас ждет уже шестая часть цикла.
imdb.com. Романтическая комедия Кэмерона Кроу 1996 года «Джерри Магуайер» и вторая номинация на «Оскар».
Фото. imdb.com. Романтическая комедия Кэмерона Кроу 1996 года «Джерри Магуайер» и вторая номинация на «Оскар».
imdb.com. Съемки последнего фильма легендарного Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» длились три года и разрушили брак Круза и Кидман.
Фото. imdb.com. Съемки последнего фильма легендарного Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» длились три года и разрушили брак Круза и Кидман.
imdb.com. «Магнолия» Пола Томаса Андерсона принесла актеру последнюю на сегодняшний день оскоровскую номинацию. Роль в этом фильме принято считать лучшей в карьере Круза.
Фото. imdb.com. «Магнолия» Пола Томаса Андерсона принесла актеру последнюю на сегодняшний день оскоровскую номинацию. Роль в этом фильме принято считать лучшей в карьере Круза.
TheHR. В 2002 году началось сотрудничество Тома со Стивеном Спилбергом. Общие фильмы двух звезд – «Особое мнение» и «Война миров».
Фото. TheHR. В 2002 году началось сотрудничество Тома со Стивеном Спилбергом. Общие фильмы двух звезд – «Особое мнение» и «Война миров».
Variety. В 2006 году Круз третий раз женился. Актриса Кэти Холмс родила ему долгожданную дочку Сури. Отношения актера продлились до 2012 года.
Фото. Variety. В 2006 году Круз третий раз женился. Актриса Кэти Холмс родила ему долгожданную дочку Сури. Отношения актера продлились до 2012 года.
imdb.com. В 2008 Том продемонстрировал огромный комедийный талант в сатирическом фильме Бена Стиллера «Солдаты неудачи».
Фото. imdb.com. В 2008 Том продемонстрировал огромный комедийный талант в сатирическом фильме Бена Стиллера «Солдаты неудачи».
imdb.com. Актер научился петь и играть на гитаре ради роли рокера в экранизации бродвейского мюзикла «Рок на века».
Фото. imdb.com. Актер научился петь и играть на гитаре ради роли рокера в экранизации бродвейского мюзикла «Рок на века».
imdb.com. «Грань будущего» − самый успешный фильм Круза за последние годы.
Фото. imdb.com. «Грань будущего» − самый успешный фильм Круза за последние годы.
Variety. С 2015 года встречается с Эмили Томас, которая младше его на 31 год. Они познакомились на съемках пятой «Миссия: невыполнима».
Фото. Variety. С 2015 года встречается с Эмили Томас, которая младше его на 31 год. Они познакомились на съемках пятой «Миссия: невыполнима».
imdb.com. В 2017 году Круз стал героем новой «Мумии». Фильм не понравился критикам, но положил начало новой киновселенной.
Фото. imdb.com. В 2017 году Круз стал героем новой «Мумии». Фильм не понравился критикам, но положил начало новой киновселенной.
TheHR. Мы поздравляем актера с юбилеем и желаем ему успеха и побольше хороших ролей не только в боевиках, но и в фильмах других жанров.
Фото. TheHR. Мы поздравляем актера с юбилеем и желаем ему успеха и побольше хороших ролей не только в боевиках, но и в фильмах других жанров.

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