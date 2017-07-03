Эволюция: творческий путь Тома Круза

Фото. TheHR. Том был третьим ребенком в семье, которая переезжала так часто, что будущий актер даже не пытался завести друзей на новом месте. Круз сменил полтора десятка школ и снискал славу хулигана и драчуна, который не может прочитать ни строчки из-за дислексии.
Фото. TheHR. В детстве мальчик активно занимался спортом, т.к. комплектовал из-за низкого роста. Семье не хватало денег и Тому с ранних лет приходилось стричь газоны, разносить почту и мыть машины. Круз два года отучился в семинарии и всерьез думал стать священником.
Фото. imdb.com. Первый театральный опыт будущего актера оказался удачным. Парень переехал в Нью-Йорк в поисках работы и случайно познакомился там с актрисой Брук Шилдс, которая нашла ему небольшую роль в своем фильме «Бесконечная любовь».
Фото. imdb.com. Уже в 1983 году Круз засветился в небольшой, но яркой роли в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои». В том же году вышло еще три картины с его участием.
Фото. Variety. В начале карьеры у актера случился непродолжительный роман с певицей Шер, которая старше Круза на шестнадцать лет.
Фото. imdb.com. По-настоящему карьера Тома Круза началась после участия в фильме Ридли Скотта «Легенда» 1985 года. С тех пор у актера не вышло ни одного малозаметного фильма.
Фото. TheHR. В 1987 году Круз женился на актрисе Мими Роджерс, брак с которой продлился всего три года. Именно эта женщина сделала из Тома саентолога. По словам Круза, приверженцы учений Рона Хабборда избавили его от дислексии, что стало толчком к превращению его в главного пропагандиста непризнанной религии.
Фото. imdb.com. «Человек дождя» и по сей день остается самой оцененной критиками картиной в карьере Тома Круза.
Фото. imdb.com. За роль ветерана вьетнамской войны в фильме Оливера Стоуна 1989 года актер получил первую в карьере номинацию на «Оскар».
Фото. Variety. На съемках «Дней грома» Том встретил молодую австралийскую актрису Николь Кидман, которой было суждено стать его второй женой. Эти отношения продлились десять лет. За время брака пара усыновила двоих детей.
Фото. imdb.com. Лестер из «Дневников вампира» остается самым любимым кровопийцей в истории кино даже после многочисленных «Сумерек», «Дневников вампира» и «Настоящей крови».
Фото. imdb.com. В 1996 году мир впервые увидел Круза в роли Итана Ханта в первой части «Миссия: невыполнима». В 2018 году нас ждет уже шестая часть цикла.
Фото. imdb.com. Романтическая комедия Кэмерона Кроу 1996 года «Джерри Магуайер» и вторая номинация на «Оскар».
Фото. imdb.com. Съемки последнего фильма легендарного Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» длились три года и разрушили брак Круза и Кидман.
Фото. imdb.com. «Магнолия» Пола Томаса Андерсона принесла актеру последнюю на сегодняшний день оскоровскую номинацию. Роль в этом фильме принято считать лучшей в карьере Круза.
Фото. TheHR. В 2002 году началось сотрудничество Тома со Стивеном Спилбергом. Общие фильмы двух звезд – «Особое мнение» и «Война миров».
Фото. Variety. В 2006 году Круз третий раз женился. Актриса Кэти Холмс родила ему долгожданную дочку Сури. Отношения актера продлились до 2012 года.
Фото. imdb.com. В 2008 Том продемонстрировал огромный комедийный талант в сатирическом фильме Бена Стиллера «Солдаты неудачи».
Фото. imdb.com. Актер научился петь и играть на гитаре ради роли рокера в экранизации бродвейского мюзикла «Рок на века».
Фото. imdb.com. «Грань будущего» − самый успешный фильм Круза за последние годы.
Фото. Variety. С 2015 года встречается с Эмили Томас, которая младше его на 31 год. Они познакомились на съемках пятой «Миссия: невыполнима».
Фото. imdb.com. В 2017 году Круз стал героем новой «Мумии». Фильм не понравился критикам, но положил начало новой киновселенной.
Фото. TheHR. Мы поздравляем актера с юбилеем и желаем ему успеха и побольше хороших ролей не только в боевиках, но и в фильмах других жанров.